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Posted 9 января, 14:54

Published 9 января, 14:54

Modified 9 января, 14:56

Updated 9 января, 14:56

В Пермском крае на 1 января реорганизованы 139 унитарных предприятий

В Прикамье реорганизованы 139 унитарных предприятий

9 января 2025, 14:54
Фото: пресс-служба регионального правительства.

В Пермском крае на 1 января реорганизованы 139 унитарных предприятий

Сюжет
Уфас
Из них 136 муниципальных и три государственных.

В Пермском крае реорганизовано 139 унитарных предприятий — 136 муниципальных и три государственных, большая часть из которых работала в сферах с развитой конкуренцией — управлении жилым фондом, торговли и оказания услуг. Об этом сообщают в Пермском УФАС.

Согласно федеральному законодательству процесс реорганизации бюджетных предприятий, осуществляющих деятельность на конкурентных рынках должен завершиться во всех регионах России до 1 января 2025 года. Пермский край вошел в число шести регионов РФ, которые справились с этой задачей к 1 декабря 2024 года.

Закон, ограничивающий деятельность государственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП) и предусматривающий их ликвидацию на конкурентных товарных рынках к 2025 году, был принят в России в конце 2019 года. Реорганизация таких предприятий позволит уменьшить расходы региональных бюджетов на содержание убыточных государственных и муниципальных унитарных предприятий.

При этом в некоторых территориях края, где конкуренция отсутствует, унитарные предприятия продолжат свою работу, поскольку они обеспечивают нормальную работу разных сфер жизнедеятельности населения, подчеркивают в УФАС.

Так, на территории Пермского края унитарные предприятия в сфере ЖКХ продолжат работать в Красновишерском, Косинском, Александровском, Верещагинском, Горнозаводском и некоторых других округах. Также МУП «Пермгорэлектротранс» продолжит обеспечивать регулярные пассажирские перевозки электротранспортом в Перми.

В декабре Пермское УФАС предостерегло администрацию Соликамска от возможного нарушения Закона о защите конкуренции. По данным ведомства, власти округа подозреваются в незаконном намерении создать муниципальный автопарк на конкурентном рынке пассажирских перевозок.

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