В Прикамье реорганизованы 139 унитарных предприятий

Закон, ограничивающий деятельность государственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП) и предусматривающий их ликвидацию на конкурентных товарных рынках к 2025 году, был принят в России в конце 2019 года. Реорганизация таких предприятий позволит уменьшить расходы региональных бюджетов на содержание убыточных государственных и муниципальных унитарных предприятий.