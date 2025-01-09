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Posted 9 января, 04:41

Published 9 января, 04:41

Modified 9 января, 04:43

Updated 9 января, 04:43

Январская оттепель в Перми побила столетний рекорд

Январская оттепель в Перми побила столетний рекорд

9 января 2025, 04:41
Фото: Изображение Midjourney.
Температура воздуха ночью повышалась до +0,7˚.

В Перми побит суточный рекорд тепла столетней давности. Температура воздуха в краевой столице этой ночью повышалась до +0,7˚.

На фоне выноса теплого воздуха со стороны Средиземного моря в теплом секторе североатлантического циклона, смещающегося в район Архангельска, в Прикамье пришла уже третья в этом январе оттепель, сообщает телегам-канал «Опасные природные явления Пермского края». Нынешней ночью в столице региона температура повышалась до +0,7˚ — был побит рекорд 1918 года, когда суточный максимум для 9 января составлял +0,5˚.

9 января стало третьим днем с оттепелью в первый месяц 2025 года. Оттепель возможна еще 11–12 января. В результате дней с оттепелью в январе станет больше, чем в январе 2020 года. Однако до рекорда 2007 года еще далеко — тогда было 12 дней с оттепелью.

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