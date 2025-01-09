Январская оттепель в Перми побила столетний рекорд

9 января стало третьим днем с оттепелью в первый месяц 2025 года. Оттепель возможна еще 11–12 января. В результате дней с оттепелью в январе станет больше, чем в январе 2020 года. Однако до рекорда 2007 года еще далеко — тогда было 12 дней с оттепелью.