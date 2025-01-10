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Posted 10 января, 05:50

Published 10 января, 05:50

Modified 10 января, 05:59

Updated 10 января, 05:59

Чартерные рейсы из Перми в Анталью возобновят в конце апреля 2025 года

Чартерные рейсы из Перми в Анталью возобновят в конце апреля 2025 года

10 января 2025, 05:50
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Аэропорт
Летать на турецкий курорт будут две авиакомпании.

Чартерные рейсы из Перми в Анталью возобновят в конце апреля 2025 года. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на данные турагрегатора Tourvisor.

Летать на турецкий курорт будут две авиакомпании. Первый рейс Southwind запланирован на 26 апреля, а Azur Air стартует 29 апреля. Полетная программа рассчитана до ноября 2025 года. Цена тура, в которых входит перелет, начинается от 62 тыс. рублей на человека за шесть ночей.

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#Аэропорт#Авиа перевозки#Пермь#Турция#Анталья#Пермь-турция
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