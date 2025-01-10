Posted 10 января, 05:50
Published 10 января, 05:50
Modified 10 января, 05:59
Updated 10 января, 05:59
Чартерные рейсы из Перми в Анталью возобновят в конце апреля 2025 года. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на данные турагрегатора Tourvisor.
Летать на турецкий курорт будут две авиакомпании. Первый рейс Southwind запланирован на 26 апреля, а Azur Air стартует 29 апреля. Полетная программа рассчитана до ноября 2025 года. Цена тура, в которых входит перелет, начинается от 62 тыс. рублей на человека за шесть ночей.