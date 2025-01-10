Дело о гибели туристки и массовое отравление пермяков. Новости недели в Прикамье

Жители поселка Северный Колчим Красновишерского района устали от хулиганских и опасных действий некоего мужчины. Они обращались в полицию и следственные органы. По словам людей, злоумышленник натравливает на людей бойцовскую собаку, и от нее уже пострадали один из жителей. Кроме того, мужчину подозревают в поджоге магазина.