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Posted 10 января, 16:20

Published 10 января, 16:20

Modified 10 января, 16:22

Updated 10 января, 16:22

Дело о гибели туристки и массовое отравление пермяков. Новости недели в Прикамье

Дело о гибели туристки и массовое отравление пермяков. Новости недели в Прикамье

10 января 2025, 16:20
Фото: Изображение Midjourney; соцсети.
Рассказываем, чем запомнились читателям прошедшие дни.

Невыплата новогодних премий

На электронную почту редакции Properm.ru поступило открытое письмо от лица коллектива Пермского театра оперы и балета. В тексте обращения говорилось, что сотрудники учреждения культуры не получили премии на Новый год. При этом, по словам обратившихся, два других пермских театра были премированы.

Позже в пресс-службе самой Пермской оперы и пресс-службе регионального Минкульта сообщили, что новогодние премии выплачивают не ежегодно, вопреки мнению авторов письма. И рассказали, от чего это зависит.

Уголовное дело из-за массового отравления

С 30 декабря прошлого года пермяки стали жаловаться, что отравились. У пострадавших был диагностирован сальмонеллез, рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзоре. При этом все пациенты рассказывали, что их самочувствие резко ухудшилось после употребления готовой еды из пекарен сети «Хлебница».

Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (1 ст. 238 УК РФ). Точное число пострадавших сначала не сообщалось, но сейчас говорится, что их более 80-ти.

Хулиганство в одной из деревень

Жители поселка Северный Колчим Красновишерского района устали от хулиганских и опасных действий некоего мужчины. Они обращались в полицию и следственные органы. По словам людей, злоумышленник натравливает на людей бойцовскую собаку, и от нее уже пострадали один из жителей. Кроме того, мужчину подозревают в поджоге магазина.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ожидает доклада от пермских следователей о ходе проверки и расследовании происшествий.

ДТП с пятью пострадавшими

Новогодние выходные в Прикамье, как всегда, отличились солидным числом ДТП. Внимание наших читателей привлекла аварии в Октябрьском районе.

Мужчина выехал на полосу встречного движения в зоне действия знака о запрете обгона. Там он столкнулся с иномаркой. В итоге сам водитель тоже пострадал, но все остались живы. Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования.

Дело о гибели туристки на Усьвинских столбах

Почти четыре года назад у Усьвинских столбов в расщелину упала и получила тяжелые травмы любительница путешествий и опытная туристка Татьяна Мадеева из Тюмени. Скорую помощь у места падения ждали более пяти часов. Спасти жизнь девушки врачи не смогли.

Сейчас судят основателя турклуба, с которым путешествовала Татьяна. Сначала дело рассматривали в Чусовском городском суде, а теперь направили по подсудности в Калининский районный суд Тюмени.

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#Общество#Пермь#Итоги
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