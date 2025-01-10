Дело о гибели туристки и массовое отравление пермяков. Новости недели в Прикамье

Posted 10 января, 16:20
Published 10 января, 16:20
Modified 10 января, 16:22
Updated 10 января, 16:22
На электронную почту редакции Properm.ru поступило открытое письмо от лица коллектива Пермского театра оперы и балета. В тексте обращения говорилось, что сотрудники учреждения культуры не получили премии на Новый год. При этом, по словам обратившихся, два других пермских театра были премированы.
Позже в пресс-службе самой Пермской оперы и пресс-службе регионального Минкульта сообщили, что новогодние премии выплачивают не ежегодно, вопреки мнению авторов письма. И рассказали, от чего это зависит.
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