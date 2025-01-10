Эксперт по мошенникам считает, что против ряда схем механизм «второй руки» бесполезен

Posted 10 января, 07:02
Published 10 января, 07:02
Modified 10 января, 08:02
Updated 10 января, 08:02
Агентство «Ридус» пообщалось с Екатериной Дуб, экспертом по мошенникам. Она рассказала, насколько может быть полезен механизм «второй руки» в финансовых операциях. Госдума РФ предлагает его в качестве меры по защите от мошенников.
Собеседница издания отметила, что участие в операции доверенного лица, которое в течение 24 часов должно подтвердить операцию, будет полезно в случае мошенничества со средствами с банковских счетов. Однако от посягательств на наличные деньги оно не поможет.
Дуб подчеркнула, что от всех мошеннических схем новая мера не защитит. Например, она никак не поможет в ситуации, когда звонят пожилому человеку и сообщают, что родственник попал в аварию и необходимы деньги, после чего жертва передает наличные курьеру. Специалист также рассказала, что сейчас популярна схема, когда злоумышленники под видом медика или представителям правоохранительных органов звонят и сообщают, что близкий человек попал в аварию и необходимо передать все деньги, которые хранятся дома.
Однако эксперт по мошенникам отметила, что данный механизм будет очень полезен для пожилых людей, «второй рукой» для которых могут стать их взрослые дети. Она добавила, что злоумышленники очень быстро приспосабливаются к новым реалиям, а различные законодательные инициативы принимаются долго. По её мнению, подобный механизм стоило ввести ещё несколько лет назад. Дуб добавила, что лучше ввести его сейчас, чем не вводить вообще.