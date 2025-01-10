Эксперт по мошенникам считает, что против ряда схем механизм «второй руки» бесполезен

Однако эксперт по мошенникам отметила, что данный механизм будет очень полезен для пожилых людей, «второй рукой» для которых могут стать их взрослые дети. Она добавила, что злоумышленники очень быстро приспосабливаются к новым реалиям, а различные законодательные инициативы принимаются долго. По её мнению, подобный механизм стоило ввести ещё несколько лет назад. Дуб добавила, что лучше ввести его сейчас, чем не вводить вообще.