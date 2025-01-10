Фура сбила опору и полностью перегородила трассу «Пермь — Екатеринбург»

Posted 10 января, 05:55
Published 10 января, 05:55
Modified 10 января, 05:57
Updated 10 января, 05:57
Грузовой автомобиль полностью перекрыл участок трассы Р-242 «Пермь — Екатеринбург». Как сообщили в ФКУ «Уралуаправтодор», произошло ДТП, водителям необходимо заранее планировать свои поездки. Есть возможно объехать участок через поселок Арти со съездами с федеральной дороги на 183 километре (со стороны Перми) и на 286 километре (со стороны Екатеринбурга), пишет 66.ru.
В пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, что водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением и снес опору информационного табло на 231 километре. В ДТП никто не пострадал, а опора упала на проезжую часть. На месте инцидента работают сотрудники ДПС и устраняют последствия аварии, а также рассказывают водителям о путях объезда.