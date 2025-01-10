properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 05:55

Published 10 января, 05:55

Modified 10 января, 05:57

Updated 10 января, 05:57

Фура полностью перегородила участок Пермского тракта утром 10 января

Фура сбила опору и полностью перегородила трассу «Пермь — Екатеринбург»

10 января 2025, 05:55
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Фура полностью перегородила участок Пермского тракта утром 10 января

Сюжет
Дтп
Правоохранители сообщили, пострадали ли люди.

Грузовой автомобиль полностью перекрыл участок трассы Р-242 «Пермь — Екатеринбург». Как сообщили в ФКУ «Уралуаправтодор», произошло ДТП, водителям необходимо заранее планировать свои поездки. Есть возможно объехать участок через поселок Арти со съездами с федеральной дороги на 183 километре (со стороны Перми) и на 286 километре (со стороны Екатеринбурга), пишет 66.ru.

В пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, что водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением и снес опору информационного табло на 231 километре. В ДТП никто не пострадал, а опора упала на проезжую часть. На месте инцидента работают сотрудники ДПС и устраняют последствия аварии, а также рассказывают водителям о путях объезда.

Читайте также:
В Горнозаводском округе водитель Mercedes скончался после ДТПТри человека пострадали при жестком столкновении двух иномарок в Пермском краеВ центре Перми столкнулись два автомобиля BMW
#Видео#Происшествия#Дтп#Пермь#Екатеринбург#Свердловская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика