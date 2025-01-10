Фура сбила опору и полностью перегородила трассу «Пермь — Екатеринбург»

В пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, что водитель грузовика, по предварительным данным, не справился с управлением и снес опору информационного табло на 231 километре. В ДТП никто не пострадал, а опора упала на проезжую часть. На месте инцидента работают сотрудники ДПС и устраняют последствия аварии, а также рассказывают водителям о путях объезда.