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Posted 10 января, 11:19

Published 10 января, 11:19

Modified 10 января, 11:21

Updated 10 января, 11:21

Открыта регистрация на пермский полумарафон «ЗаБег РФ» 24 мая

Открыта регистрация на пермский полумарафон «ЗаБег РФ»

10 января 2025, 11:19
Фото: 1MI.

Открыта регистрация на пермский полумарафон «ЗаБег РФ» 24 мая

В этом году спортивное событие состоится 24 мая в Перми.

Открыта регистрация на пермский полумарафон «ЗаБег РФ».В этом году спортивное событие состоится 24 мая в Перми, сообщают организаторы.

Спортсменов ждёт синхронный старт вместе с другими городами по всей стране.

Седьмой массовый забег в столице Прикамья пройдет по обновлённым маршрутам дистанций для любого уровня: 21 км, 10 км, 5 км, 1 км (для маленьких участников), 300 метров (для самых юных участников). Также можно пройти 5 км северной ходьбы.

Подать заявку на участие можно на сайте https://reg.russiarunning.com/event/zabegrfperm2025

«ЗаБег.РФ» дважды вошел в книгу рекордов Гиннесса, как крупнейший полумарафон с синхронным стартом в мире в 2020 и 2021 годах.

В Перми состоится второй забег Дедов Морозов и Снегурочек. Мероприятие планируется провести в следующую пятницу, 17 января, в торгово-развлекательном центре «Планета».

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#Спорт#Пермь#Забег
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