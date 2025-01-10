Открыта регистрация на пермский полумарафон «ЗаБег РФ»

Седьмой массовый забег в столице Прикамья пройдет по обновлённым маршрутам дистанций для любого уровня: 21 км, 10 км, 5 км, 1 км (для маленьких участников), 300 метров (для самых юных участников). Также можно пройти 5 км северной ходьбы.