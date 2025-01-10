Posted 10 января, 11:19
Published 10 января, 11:19
Modified 10 января, 11:21
Updated 10 января, 11:21
Открыта регистрация на пермский полумарафон «ЗаБег РФ».В этом году спортивное событие состоится 24 мая в Перми, сообщают организаторы.
Спортсменов ждёт синхронный старт вместе с другими городами по всей стране.
Седьмой массовый забег в столице Прикамья пройдет по обновлённым маршрутам дистанций для любого уровня: 21 км, 10 км, 5 км, 1 км (для маленьких участников), 300 метров (для самых юных участников). Также можно пройти 5 км северной ходьбы.
Подать заявку на участие можно на сайте https://reg.russiarunning.com/event/zabegrfperm2025
«ЗаБег.РФ» дважды вошел в книгу рекордов Гиннесса, как крупнейший полумарафон с синхронным стартом в мире в 2020 и 2021 годах.
В Перми состоится второй забег Дедов Морозов и Снегурочек. Мероприятие планируется провести в следующую пятницу, 17 января, в торгово-развлекательном центре «Планета».