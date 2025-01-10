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Posted 10 января, 14:35

Published 10 января, 14:35

Modified 10 января, 14:37

Updated 10 января, 14:37

На юге Прикамья 29 бригад энергетиков восстанавливают электроснабжение

Пермские энергетики восстанавливают электроснабжение на юге края

10 января 2025, 14:35
Фото: пресс-служба пермского филиала «Россети Урал».

На юге Прикамья 29 бригад энергетиков восстанавливают электроснабжение

С вечера 9 января было нарушено электроснабжение в Еловском, Куединском, Чернушинском и Октябрьском округах.

Пермские энергетики устраняют последствия непогоды на юге Пермского края. Об этом сообщают в пресс-службе пермского филиала «Россети Урал».

В результате ледяного дождя, снегопада и порывистого ветра, с вечера 9 января было нарушено электроснабжение в Еловском, Куединском, Чернушинском и Октябрьском округах.

В восстановительных работах участвуют 29 бригад производственного отделения «Чайковские электрические сети», насчитывающие более 100 специалистов и 46 единиц техники. На помощь чайковским энергетикам выехали бригады из Северных, Центральных, Кунгурских и Пермских городских электрических сетей.

Установлен особый контроль за работой социально значимых объектов, в случае необходимости используются резервные источники электроснабжения, подчеркивают в компании.

Вчера вечером синоптики предупреждали пермяков о сильных осадках и гололёде.

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