Пермские энергетики восстанавливают электроснабжение на юге края

Posted 10 января, 14:35
Published 10 января, 14:35
Modified 10 января, 14:37
Updated 10 января, 14:37
Пермские энергетики устраняют последствия непогоды на юге Пермского края. Об этом сообщают в пресс-службе пермского филиала «Россети Урал».
В результате ледяного дождя, снегопада и порывистого ветра, с вечера 9 января было нарушено электроснабжение в Еловском, Куединском, Чернушинском и Октябрьском округах.
В восстановительных работах участвуют 29 бригад производственного отделения «Чайковские электрические сети», насчитывающие более 100 специалистов и 46 единиц техники. На помощь чайковским энергетикам выехали бригады из Северных, Центральных, Кунгурских и Пермских городских электрических сетей.
Установлен особый контроль за работой социально значимых объектов, в случае необходимости используются резервные источники электроснабжения, подчеркивают в компании.
Вчера вечером синоптики предупреждали пермяков о сильных осадках и гололёде.