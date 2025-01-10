Пермячка отсудила денежную компенсацию за придавленную в автобусе ногу

Позже, 29 февраля прошлого года, пермячка обратилась в суд. В своем заявлении она указала, что при посадке в автобус водитель несколько раз прищемил ее ногу дверью. Пострадавшая почувствовала резкую боль, ей пришлось обратиться к медикам. Сотрудники Роспотребнадзора подготовили исковое заявление о возмещении расходов на лечение, компенсации морального вреда, почтовых расходов и штрафа в пользу пермячки.