Пермячка отсудила денежную компенсацию за придавленную в автобусе ногу

Posted 10 января, 07:22
Published 10 января, 07:22
Modified 10 января, 07:24
Updated 10 января, 07:24
Краевой Роспотребнадзор защитил права пермячки, пострадавшей от действий водителя автобуса. 22 декабря 2023 года в Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю поступили материалы проверки из отдела МВД России «Пермский». Проверка была проведена по обращению женщины, которая сообщила, что ее здоровью причинен вред при оказании услуги по перевозке пассажиров ООО «Ааавто».
По результатам рассмотрения дела на основании федерального законодательства перевозчику было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Организации было рекомендовано принять меры, чтобы обеспечить безопасность пассажирских перевозок. Компания «Ааавто» получила предостережение и не предоставила возражений, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Позже, 29 февраля прошлого года, пермячка обратилась в суд. В своем заявлении она указала, что при посадке в автобус водитель несколько раз прищемил ее ногу дверью. Пострадавшая почувствовала резкую боль, ей пришлось обратиться к медикам. Сотрудники Роспотребнадзора подготовили исковое заявление о возмещении расходов на лечение, компенсации морального вреда, почтовых расходов и штрафа в пользу пермячки.
Во время судебного разбирательства представитель «Ааавто» отрицал, что инцидент вообще происходил. Однако ответчик не смог доказать, что происшествия не было. Пермячка же представила доказательства, подтверждающие, что водитель автобуса нарушил требования безопасности. Кроме того, суд учел состояние здоровья пострадавшей — она является инвалидом первой группы и страдает хроническими заболеваниями.
Пермский районный суд частично удовлетворил требования женщины. Он постановил взыскать с «Ааавто» компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей, а также возместить 400 рублей, потраченных на почтовые расходы. Кроме того, перевозчик оштрафован на 15 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу 14 сентября прошлого года.