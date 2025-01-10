Проект гостиницы для сотрудников РЖД у пермского ДКЖ получил положительное заключение

Posted 10 января, 05:08
Published 10 января, 05:08
Modified 10 января, 05:10
Updated 10 января, 05:10
Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект ведомственной гостиницы для сотрудников РЖД. Ее построят на ул. Локомотивной для Пермского подразделения учебного центра профессиональных квалификаций. Как сообщает «Ъ-Прикамье», заключение госэкспертизы датировано 27 декабря прошлого года, а застройщиком гостиницы выступает ОАО «Российские железные дороги».
Здание гостиницы должно было появиться на участке на ул. Локомотивная, 1, находящемся за зданием Дворца культуры железнодорожников и ЖК «Олимп», граничащем с Черняевским лесом и стадионом «Локомотив». РЖД планировали вырубить деревья на прилегающей территории и обустроить парк. В пресс-службе мэрии отмечали, что этот земельный участок не входит в границы лесничества или в границы Черняевского леса.
Жители микрорайона и природозащитники негативно отнеслись к проекту и активно выступали против появления гостиницы. Они предлагали построить объект на другом месте. После переговоров с властями Пермского края ОАО «РЖД» решило возвести гостиницу на другом участке возле ДКЖ, на нем растут тополя. Данная территория тоже принадлежит компании. В 2021 году комиссия по землепользованию и застройке одобрила установление на территории подзоны Ц-4 с высотностью 10 этажей. В апреле 2023 года РЖД готовились передавать документы на госэкспертизу.