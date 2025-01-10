Проект гостиницы для сотрудников РЖД у пермского ДКЖ получил положительное заключение

Жители микрорайона и природозащитники негативно отнеслись к проекту и активно выступали против появления гостиницы. Они предлагали построить объект на другом месте. После переговоров с властями Пермского края ОАО «РЖД» решило возвести гостиницу на другом участке возле ДКЖ, на нем растут тополя. Данная территория тоже принадлежит компании. В 2021 году комиссия по землепользованию и застройке одобрила установление на территории подзоны Ц-4 с высотностью 10 этажей. В апреле 2023 года РЖД готовились передавать документы на госэкспертизу.