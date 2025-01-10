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Posted 10 января, 05:08

Published 10 января, 05:08

Modified 10 января, 05:10

Updated 10 января, 05:10

Проект, представленный еще в 2020 году.

Проект гостиницы для сотрудников РЖД у пермского ДКЖ получил положительное заключение

10 января 2025, 05:08
Фото: Кирилл Козлов. properm.ru. Проект, представленный еще в 2020 году.

Одобрен проект ведомственной гостиницы для сотрудников РЖД у ДКЖ в Перми

Сюжет
Ржд
Разговоры о строительстве велись еще в 2020 году.

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект ведомственной гостиницы для сотрудников РЖД. Ее построят на ул. Локомотивной для Пермского подразделения учебного центра профессиональных квалификаций. Как сообщает «Ъ-Прикамье», заключение госэкспертизы датировано 27 декабря прошлого года, а застройщиком гостиницы выступает ОАО «Российские железные дороги».

Здание гостиницы должно было появиться на участке на ул. Локомотивная, 1, находящемся за зданием Дворца культуры железнодорожников и ЖК «Олимп», граничащем с Черняевским лесом и стадионом «Локомотив». РЖД планировали вырубить деревья на прилегающей территории и обустроить парк. В пресс-службе мэрии отмечали, что этот земельный участок не входит в границы лесничества или в границы Черняевского леса.

Жители микрорайона и природозащитники негативно отнеслись к проекту и активно выступали против появления гостиницы. Они предлагали построить объект на другом месте. После переговоров с властями Пермского края ОАО «РЖД» решило возвести гостиницу на другом участке возле ДКЖ, на нем растут тополя. Данная территория тоже принадлежит компании. В 2021 году комиссия по землепользованию и застройке одобрила установление на территории подзоны Ц-4 с высотностью 10 этажей. В апреле 2023 года РЖД готовились передавать документы на госэкспертизу.

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#Общество#Пермь#Проект#Ржд#Черняевский лес#Дкж#Гостиница#Госэкспертиза#ОАО РЖД
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