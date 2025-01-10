Путин: для минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море делается недостаточно

По словам Путина, нужно организовать комиссию и штаб, которые бы работали на месте экологического бедствия. Необходимо, чтобы штаб возглавили руководители и ответственные работники из министерств и ведомств. «Нужно все сделать для того, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров. Далее — необходимо подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров», — прокомментировал президент. Он отдельно поблагодарил волонтеров за помощь и ответственность.