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Posted 10 января, 03:47

Published 10 января, 03:47

Modified 10 января, 03:49

Updated 10 января, 03:49

Путин заявил, что для минимизации ущерба от разлива мазута делается недостаточно

Путин: для минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море делается недостаточно

10 января 2025, 03:47
Фото: пресс-служба мэрии Анапы.

Путин заявил, что для минимизации ущерба от разлива мазута делается недостаточно

Сюжет
Владимир Путин
Экологическая катастрофа произошла почти месяц назад.

Президент России Владимир Путин заявил, что всех действий по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море явно недостаточно. Он сделал такой вывод после доклада главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации в зоне чрезвычайной ситуации.

По словам Путина, нужно организовать комиссию и штаб, которые бы работали на месте экологического бедствия. Необходимо, чтобы штаб возглавили руководители и ответственные работники из министерств и ведомств. «Нужно все сделать для того, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров. Далее — необходимо подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров», — прокомментировал президент. Он отдельно поблагодарил волонтеров за помощь и ответственность.

Два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение во время шторма 15 декабря прошлого года. В результате тонны мазута попали в Черное море и почву. Экологическая катастрофа привела к значительному загрязнению воды и почвы, массовой гибели животных и растений. Позже председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о непринятии мер по ликвидации последствий утечки нефтепродуктов. Капитана одного из танкеров суд отправил в СИЗО, второй капитан находится под домашним арестом.

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#Происшествия#Владимир Путин#Нефть#Путин#Экология#Черное море#Танкер
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