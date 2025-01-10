Путин: для минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море делается недостаточно

Posted 10 января, 03:47
Published 10 января, 03:47
Modified 10 января, 03:49
Updated 10 января, 03:49
Президент России Владимир Путин заявил, что всех действий по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море явно недостаточно. Он сделал такой вывод после доклада главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации в зоне чрезвычайной ситуации.
По словам Путина, нужно организовать комиссию и штаб, которые бы работали на месте экологического бедствия. Необходимо, чтобы штаб возглавили руководители и ответственные работники из министерств и ведомств. «Нужно все сделать для того, чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров. Далее — необходимо подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров», — прокомментировал президент. Он отдельно поблагодарил волонтеров за помощь и ответственность.
Два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение во время шторма 15 декабря прошлого года. В результате тонны мазута попали в Черное море и почву. Экологическая катастрофа привела к значительному загрязнению воды и почвы, массовой гибели животных и растений. Позже председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о непринятии мер по ликвидации последствий утечки нефтепродуктов. Капитана одного из танкеров суд отправил в СИЗО, второй капитан находится под домашним арестом.