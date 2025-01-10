Родившийся в Перми парень ушел на СВО во время службы в армии и погиб

Сегодня, 10 января, в Березовском округе простятся с погибшим на СВО бойцом. Матвей Русинов родился 24 января 2003 года в Перми, в 2019 году окончил Березовскую среднюю общеобразовательную школу №2. В мае 2021 года отправился в армию, служил в городе Бикин Хабаровского края.