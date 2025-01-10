Родившийся в Перми парень ушел на СВО во время службы в армии и погиб

Posted 10 января, 02:19
Published 10 января, 02:19
Modified 10 января, 02:21
Updated 10 января, 02:21
Сегодня, 10 января, в Березовском округе простятся с погибшим на СВО бойцом. Матвей Русинов родился 24 января 2003 года в Перми, в 2019 году окончил Березовскую среднюю общеобразовательную школу №2. В мае 2021 года отправился в армию, служил в городе Бикин Хабаровского края.
Во время своей срочной службы Матвей заключил контракт. На СВО он был радиотелефонистом отделения связи взвода управления минометной батареи мотострелкового батальона. Парень погиб 16 декабря прошлого года во время выполнения боевых задач.
Как сообщает пресс-служба администрации Березовского округа, церемония прощания с Русиновым начнется в 10:00 в селе Березовка (ул. Грачевская, 33-1). Траурный митинг планируется провести в 11:00 у здания Дворца культуры (ул. Октябрьская, 30). Военнослужащего похоронят на местном кладбище.