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Posted 10 января, 16:06

Published 10 января, 16:06

Modified 10 января, 16:09

Updated 10 января, 16:09

Шесть пермских нефтесервисных компаний 10 января попали под санкции США

Шесть пермских нефтесервисных компаний попали под санкции США

10 января 2025, 16:06
Фото: 1MI.

Шесть пермских нефтесервисных компаний 10 января попали под санкции США

Сюжет
Военная операция на Украине
В целом под санкции США попали «Газпром нефть» и ее дочерние компании, а также «Сургутнефтегаз».

Среди попавших в санкционные списки США 10 января — шесть прикамских нефтесервисных компаний. Об этом стало известно из сообщения на сайте американского Минфина.

Среди них: производитель нефтепромысловых химических реагентов ООО ФЛЭК, цифровая компания «РигИнтел», ООО «Пермский инженерно-технический центр „Геофизика“, ООО „Пермнефтеотдача“ (Добрянка), „Нефтьсервисхолдинг“ и NS Digital (НефтьГазИсследование).

В целом под санкции США попали «Газпром нефть» и ее дочерние компании, а также «Сургутнефтегаз».

В список внесены нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский, Омский), добывающие предприятия — «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др., ее зарубежные структуры — в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге; «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро» и другие структуры нефтяников.

Кроме того, под санкции попали страховые компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые страховали танкеры так называемого «теневого» танкерного флота и десятки судов этого флота. Санкции также коснуться собственников данных судов, компаний-трейдеров нефти (в основном из ОАЭ и Гонконга), а также физических лиц.

В декабре минувшего года пермское «ОДК-Стар» попало под европейские санкции.

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#Военная операция на Украине#Экономика#Пермь#Нефть#Санкции сша#Санкции
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