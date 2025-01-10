Шесть пермских нефтесервисных компаний попали под санкции США

Posted 10 января, 16:06
Published 10 января, 16:06
Modified 10 января, 16:09
Updated 10 января, 16:09
Среди попавших в санкционные списки США 10 января — шесть прикамских нефтесервисных компаний. Об этом стало известно из сообщения на сайте американского Минфина.
Среди них: производитель нефтепромысловых химических реагентов ООО ФЛЭК, цифровая компания «РигИнтел», ООО «Пермский инженерно-технический центр „Геофизика“, ООО „Пермнефтеотдача“ (Добрянка), „Нефтьсервисхолдинг“ и NS Digital (НефтьГазИсследование).
В целом под санкции США попали «Газпром нефть» и ее дочерние компании, а также «Сургутнефтегаз».
В список внесены нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский, Омский), добывающие предприятия — «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др., ее зарубежные структуры — в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге; «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро» и другие структуры нефтяников.
Кроме того, под санкции попали страховые компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые страховали танкеры так называемого «теневого» танкерного флота и десятки судов этого флота. Санкции также коснуться собственников данных судов, компаний-трейдеров нефти (в основном из ОАЭ и Гонконга), а также физических лиц.
В декабре минувшего года пермское «ОДК-Стар» попало под европейские санкции.