Шесть пермских нефтесервисных компаний попали под санкции США

Кроме того, под санкции попали страховые компании «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», которые страховали танкеры так называемого «теневого» танкерного флота и десятки судов этого флота. Санкции также коснуться собственников данных судов, компаний-трейдеров нефти (в основном из ОАЭ и Гонконга), а также физических лиц.