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Posted 10 января, 05:34

Published 10 января, 05:34

Modified 10 января, 05:36

Updated 10 января, 05:36

Сотрудник пермского аэропорта спас пассажиров самолета. Рассказываем как

Сотрудник пермского аэропорта спас пассажиров самолета. Рассказываем как

10 января 2025, 05:34
Фото: Александр Филимонов. Международный аэропорт «Пермь».
Сюжет
Аэропорт
Владимир Бакуменко получил благодарность от губернатора.

Сотрудник аэропорта Большое Савино Владимир Бакуменко предотвратил опасную ситуацию, которая могла произойти с самолетом, готовящемся к вылету. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Владимир Бакуменко — работник службы наземного обслуживания воздушных судов (СНОВС). «В аэропорту я с 1991 года. Раньше работал техником-механиком по обслуживанию самолётов и двигателей. Ремонтировали всё полностью. Теперь аэропорт воздушные суда не чинит. Наша задача — встретить, осмотреть, проконтролировать заправку топливом, загрузку багажа и выпустить», — рассказывает он.

16 августа Владимир был на смене. Он и его коллеги подготовили очередной рейс к вылету. Борт уже начали буксировать, до взлета оставались считанные минуты, когда из колесной пары переднего шасси пошел дым, выпали фрагменты деталей. Самолет мог уйти на взлет с серьезным повреждением, но Бакуменко сразу увидел неполадку, доложил о ней и вернул воздушное судно на стоянку. Пассажиры оказались в безопасности, хоть и расстроились из-за задержки рейса.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил Владимиру Бакуменко благодарность.

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