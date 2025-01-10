Сотрудник пермского аэропорта спас пассажиров самолета. Рассказываем как

Posted 10 января, 05:34
Published 10 января, 05:34
Modified 10 января, 05:36
Updated 10 января, 05:36
Сотрудник аэропорта Большое Савино Владимир Бакуменко предотвратил опасную ситуацию, которая могла произойти с самолетом, готовящемся к вылету. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Владимир Бакуменко — работник службы наземного обслуживания воздушных судов (СНОВС). «В аэропорту я с 1991 года. Раньше работал техником-механиком по обслуживанию самолётов и двигателей. Ремонтировали всё полностью. Теперь аэропорт воздушные суда не чинит. Наша задача — встретить, осмотреть, проконтролировать заправку топливом, загрузку багажа и выпустить», — рассказывает он.
16 августа Владимир был на смене. Он и его коллеги подготовили очередной рейс к вылету. Борт уже начали буксировать, до взлета оставались считанные минуты, когда из колесной пары переднего шасси пошел дым, выпали фрагменты деталей. Самолет мог уйти на взлет с серьезным повреждением, но Бакуменко сразу увидел неполадку, доложил о ней и вернул воздушное судно на стоянку. Пассажиры оказались в безопасности, хоть и расстроились из-за задержки рейса.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил Владимиру Бакуменко благодарность.