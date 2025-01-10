Сотрудник пермского аэропорта спас пассажиров самолета. Рассказываем как

16 августа Владимир был на смене. Он и его коллеги подготовили очередной рейс к вылету. Борт уже начали буксировать, до взлета оставались считанные минуты, когда из колесной пары переднего шасси пошел дым, выпали фрагменты деталей. Самолет мог уйти на взлет с серьезным повреждением, но Бакуменко сразу увидел неполадку, доложил о ней и вернул воздушное судно на стоянку. Пассажиры оказались в безопасности, хоть и расстроились из-за задержки рейса.