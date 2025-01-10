Стало известно, какая погода ожидает пермяков в грядущие выходные

В субботу ночью на погоду в регионе будет влиять гребень Казахстанского антициклона — это приведет к отсутствию существенных осадков и небольшому похолоданию. Ночью в Прикамье прогнозируется до -8…-3°, в горах и низинах до -13…-11°, в Перми до -5…-3°. Днем в регионе пройдут небольшой и умеренный снег, мокрый снег, в отдельных территориях появится гололед. Днем в регионе воздух прогреется до -3…+2°, в Перми около +1°. Скорость ветра южного направления составит 6-11 м/с.