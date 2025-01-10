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Posted 10 января, 04:41

Published 10 января, 04:41

Modified 10 января, 04:43

Updated 10 января, 04:43

Небольшое похолодание и умеренные снегопады ожидаются в выходные в Прикамье

Стало известно, какая погода ожидает пермяков в грядущие выходные

10 января 2025, 04:41
Фото: properm.ru.

Небольшое похолодание и умеренные снегопады ожидаются в выходные в Прикамье

Существенное похолодание может прийти в регион на следующей неделе.

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Пермском крае в грядущие выходные, 11 и 12 января.

В субботу ночью на погоду в регионе будет влиять гребень Казахстанского антициклона — это приведет к отсутствию существенных осадков и небольшому похолоданию. Ночью в Прикамье прогнозируется до -8…-3°, в горах и низинах до -13…-11°, в Перми до -5…-3°. Днем в регионе пройдут небольшой и умеренный снег, мокрый снег, в отдельных территориях появится гололед. Днем в регионе воздух прогреется до -3…+2°, в Перми около +1°. Скорость ветра южного направления составит 6-11 м/с.

12 января также выпадут небольшие и умеренные осадки — снег, мокрый снег, ночью замерзающие осадки. Ночью сформируется гололед. Скорость ветра южного направления 7-12 м/с. В течение суток температура воздуха -5…0°, в Перми -2…0°, сообщают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По предварительному прогнозу синоптиков, с 13 января в Прикамье ожидаются похолодание, объем осадков сократится.

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