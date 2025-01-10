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Posted 10 января, 09:59

Published 10 января, 09:59

Modified 10 января, 10:00

Updated 10 января, 10:00

Суд на три года ускорил расселение аварийного дома в Перми

Только в суде жители аварийного дома в Гайве добились ускорения его расселения

10 января 2025, 09:59
Фото: прокуратура Пермского края.

Суд на три года ускорил расселение аварийного дома в Перми

Сюжет
Администрация Перми
Власти не планировали расселять дом еще на протяжении пяти лет

Только в суде жители аварийного дома в пермской Гайве добились ускорения его расселения. Прокуратурой Орджоникидзевского района Перми проведена проверка соблюдения жилищных прав граждан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Многоквартирный дом № 8 по ул. Репина признан аварийным и подлежащим сносу. Срок его расселения установлен властями Перми до 31 декабря 2030 года. При этом в действующие на территории Перми программы расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, указанный дом не включен, несмотря на его неудовлетворительное техническое состояние, подтвержденное заключением специалистов.

По результатам проверки прокурор обратился с иском в суд с требованиями о признании распоряжения начальника управления жилищных отношений администрации Перми, в части определения срока расселения жилого дома, неразумным, и установлении нового срока отселения граждан.

Орджоникидзевский районный суд Перми требования прокурора удовлетворил. В настоящее время в целях исполнения судебного акта срок отселения граждан сокращен до 31 декабря 2027 года. Надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение.

В декабре в Перми завершилось расселение трех аварийных домов, находящихся в Свердловском, Дзержинском и Ленинском районах.

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