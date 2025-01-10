Только в суде жители аварийного дома в Гайве добились ускорения его расселения

Многоквартирный дом № 8 по ул. Репина признан аварийным и подлежащим сносу. Срок его расселения установлен властями Перми до 31 декабря 2030 года. При этом в действующие на территории Перми программы расселения домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, указанный дом не включен, несмотря на его неудовлетворительное техническое состояние, подтвержденное заключением специалистов.