Три человека пострадали при жестком столкновении двух иномарок в Пермском крае

К месту ДТП выехали спасатели и работники экстренных служб. Спасатели извлекали из автомобиля Hyundai пострадавшего водителя и передали мужчину медикам скорой помощи. Кроме того, они оказали помощь пассажирке этой же иномарки и довели до кареты скорой помощи. Всего в результате аварии пострадали три человека — 35-летний мужчина, а также 41-летняя женщина и 23-летняя девушка.