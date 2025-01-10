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Posted 10 января, 02:39

Published 10 января, 02:39

Modified 10 января, 02:46

Updated 10 января, 02:46

В ДТП на трассе Р-243 в Прикамье 9 января пострадали три человека

Три человека пострадали при жестком столкновении двух иномарок в Пермском крае

10 января 2025, 02:39
Фото: Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

В ДТП на трассе Р-243 в Прикамье 9 января пострадали три человека

Сюжет
Дтп
Авария произошла во второй половине дня.

Вчера, 9 января, на трассе Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь подъезд к поселку Ачит» (99 км бывшей автодороги Пермь — Екатеринбург) произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Сообщение об аварии поступило дежурному поисково-спасательной службы Кунгурского округа в 16:37, сообщают в самом учреждении. Оказалось, что на трассе столкнулись два автомобиля Hyundai и Changan.

Фото: Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа

К месту ДТП выехали спасатели и работники экстренных служб. Спасатели извлекали из автомобиля Hyundai пострадавшего водителя и передали мужчину медикам скорой помощи. Кроме того, они оказали помощь пассажирке этой же иномарки и довели до кареты скорой помощи. Всего в результате аварии пострадали три человека — 35-летний мужчина, а также 41-летняя женщина и 23-летняя девушка.

Несколькими часами ранее на другом участке трассы Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь подъезд к поселку Ачит» произошло ДТП, в котором погибла водитель. Женщина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем, рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Кунгур
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