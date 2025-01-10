УФАС обвинило пермских энергетиков в завышении цен

Posted 10 января, 09:03
Published 10 января, 09:03
Modified 10 января, 09:05
Updated 10 января, 09:05
Пермское УФАС возбудило в отношении ООО «НПФ „Парма Инжиниринг“» дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Ранее в антимонопольное ведомство обратился предприниматель, обвинивший эту компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предоставления опор воздушных линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.
Пермское УФАС установило, что в Пермском крае ООО «НПФ „Парма Инжиниринг“ занимает доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению инфраструктуры для размещения сетей электросвязи. Более того, ООО „НПФ „Парма Инжиниринг“ является единственным участником указанного товарного рынка в границах территорий присутствия, поэтому его рыночная доля на этом рынке составляет 100%.
Согласно действующему законодательству, при установлении стоимости услуг по предоставлению инфраструктуры для размещения сетей электросвязи владельцы инфраструктуры обязаны основываться на понесенных расходах.
Установлено, что на официальном сайте ООО «НПФ „Парма Инжиниринг“ отсутствует информация об утвержденном Обществом порядке формирования стоимости услуги по предоставлению опор воздушных линий для размещения кабелей связи, основанном на расходах компании, что противоречит действующему законодательству, сообщают в УФАС.
ООО «НПФ „Парма Инжиниринг“ не подтвердило обоснованность расходов, включенных в стоимость услуги. Более того, установлено, что расходы владельца инфраструктуры, необходимые для предоставления услуги, снизились, что не отразилось на её цене.
Пермское УФАС считает, что ООО «НПФ „Парма Инжиниринг“ злоупотребило своим доминирующим положением на соответствующем товарном рынке, установив монопольно высокую цену на услуги по предоставлению инфраструктуры для размещения сетей электросвязи, что противоречит антимонопольному законодательству, поскольку ограничивает конкуренцию на смежном товарном рынке и ущемляет права потребителей.
В отношении ООО «НПФ „Парма Инжиниринг“ возбуждено дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 13 января.
За девять месяцев 2024 года в УФАС по Пермскому краю поступило около 300 жалоб на нарушение порядка подключения капитальных объектов к инженерно-техническим сетям.