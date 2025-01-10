УФАС обвинило пермских энергетиков в завышении цен

Пермское УФАС установило, что в Пермском крае ООО «НПФ „Парма Инжиниринг“ занимает доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению инфраструктуры для размещения сетей электросвязи. Более того, ООО „НПФ „Парма Инжиниринг“ является единственным участником указанного товарного рынка в границах территорий присутствия, поэтому его рыночная доля на этом рынке составляет 100%.