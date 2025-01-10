Ушел из жизни лауреат премии «Золотая Маска», художник по свету Сергей Васильев

В театре сообщают, что Сергей работал с крупнейшими музыкальными и драматическими театрами, каждая его постановка несла особую ауру. Для Пермской оперы он создал световые партитуры к спектаклям «Путеводитель по балету» и «Любовь к трем апельсинам». Последний спектакль завоевал престижную премию «Золотая Маска». В оперном театре вспоминают Сергея Васильева с теплотой и большой благодарностью и выражают соболезнования его близким, родным и коллегам.