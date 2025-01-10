Ушел из жизни лауреат премии «Золотая Маска», художник по свету Сергей Васильев

Posted 10 января, 03:26
Published 10 января, 03:26
Modified 10 января, 03:28
Updated 10 января, 03:28
В минувшую среду, 8 января, скончался художник по свету Сергей Васильев. Выдающемуся мастеру было 52 года, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.
В театре сообщают, что Сергей работал с крупнейшими музыкальными и драматическими театрами, каждая его постановка несла особую ауру. Для Пермской оперы он создал световые партитуры к спектаклям «Путеводитель по балету» и «Любовь к трем апельсинам». Последний спектакль завоевал престижную премию «Золотая Маска». В оперном театре вспоминают Сергея Васильева с теплотой и большой благодарностью и выражают соболезнования его близким, родным и коллегам.
Сергей Васильев родился в Москве, окончил факультет прикладной математики Московского института электроники и математики (ранее — «электронного машиностроения»). В 1996–2016 годах мастер трудился в осветительном цехе Московского государственного «Театра на Покровке» — сначала осветителем и заведующим цеха, а позже художником по свету. Мужчина работал со множеством московских, петербургских и других театров: среди них Урал Опера Балет, Музыкальный театр Республики Карелия и иные.