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Posted 10 января, 03:26

Published 10 января, 03:26

Modified 10 января, 03:28

Updated 10 января, 03:28

Скончался лауреат «Золотой Маски», художник по свету Сергей Васильев

Ушел из жизни лауреат премии «Золотая Маска», художник по свету Сергей Васильев

10 января 2025, 03:26
Фото: Андрей Чунтомов; пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

Скончался лауреат «Золотой Маски», художник по свету Сергей Васильев

Сюжет
Театр оперы и балета
Он сотрудничал со множеством российских театров, включая Пермскую оперу.

В минувшую среду, 8 января, скончался художник по свету Сергей Васильев. Выдающемуся мастеру было 52 года, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

В театре сообщают, что Сергей работал с крупнейшими музыкальными и драматическими театрами, каждая его постановка несла особую ауру. Для Пермской оперы он создал световые партитуры к спектаклям «Путеводитель по балету» и «Любовь к трем апельсинам». Последний спектакль завоевал престижную премию «Золотая Маска». В оперном театре вспоминают Сергея Васильева с теплотой и большой благодарностью и выражают соболезнования его близким, родным и коллегам.

Сергей Васильев родился в Москве, окончил факультет прикладной математики Московского института электроники и математики (ранее — «электронного машиностроения»). В 1996–2016 годах мастер трудился в осветительном цехе Московского государственного «Театра на Покровке» — сначала осветителем и заведующим цеха, а позже художником по свету. Мужчина работал со множеством московских, петербургских и других театров: среди них Урал Опера Балет, Музыкальный театр Республики Карелия и иные.

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