В Горнозаводском округе водитель Mercedes скончался после ДТП

Posted 10 января, 04:10
Published 10 января, 04:10
Modified 10 января, 04:21
Updated 10 января, 04:21
Смертельное ДТП произошло поздним вечером 9 января в Пермском крае. На 70 километре автодороги «Горнозаводск — граница с Свердловской областью» со стороны поселка Теплая Гора в направлении Горнозаводска ехал грузовой автомобиль Mercedes. За рулем его находился 62-летний мужчина.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль Freightliner с прицепом, за рулем которого ехал 48-летний мужчина. В результате аварии водитель Mercedes скончался на месте до прибытия медиков. Водитель тягача получил травмы различной степени тяжести.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, по факту инцидента проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. В инспекции обращают внимание, что основными причинами дорожных аварий являются превышение скорости, выезд на «встречку» и нарушение правил обгона.
Ранее сообщалось еще о двух ДТП, произошедших вчера, 9 января, в Пермском крае. В одном из них пострадали три человека, в другом погибла женщина-водитель.