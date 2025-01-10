properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 04:10

Published 10 января, 04:10

Modified 10 января, 04:21

Updated 10 января, 04:21

В Прикамье водитель выехал на встречную полосу и попал в смертельное ДТП

В Горнозаводском округе водитель Mercedes скончался после ДТП

10 января 2025, 04:10
Фото: скриншот видео пресс-службы Госавтоинспекции Пермского края.

В Прикамье водитель выехал на встречную полосу и попал в смертельное ДТП

Сюжет
Дтп
Организована и проводится проверка.

Смертельное ДТП произошло поздним вечером 9 января в Пермском крае. На 70 километре автодороги «Горнозаводск — граница с Свердловской областью» со стороны поселка Теплая Гора в направлении Горнозаводска ехал грузовой автомобиль Mercedes. За рулем его находился 62-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль Freightliner с прицепом, за рулем которого ехал 48-летний мужчина. В результате аварии водитель Mercedes скончался на месте до прибытия медиков. Водитель тягача получил травмы различной степени тяжести.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, по факту инцидента проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. В инспекции обращают внимание, что основными причинами дорожных аварий являются превышение скорости, выезд на «встречку» и нарушение правил обгона.

Ранее сообщалось еще о двух ДТП, произошедших вчера, 9 января, в Пермском крае. В одном из них пострадали три человека, в другом погибла женщина-водитель.

Читайте также:
Пермяки сообщили о крупном ДТП с погибшими на трассе Р-243Пешеход в темноте переходил дорогу «Пермь — Березники» и был сбит насмертьВыехал на встречку и погиб. В Краснокамском районе утром произошла смертельная авария
#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Госавтоинспекция#Смертельное дтп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика