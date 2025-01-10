В Горнозаводском округе водитель Mercedes скончался после ДТП

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль Freightliner с прицепом, за рулем которого ехал 48-летний мужчина. В результате аварии водитель Mercedes скончался на месте до прибытия медиков. Водитель тягача получил травмы различной степени тяжести.