В Москве обещают раннюю весну. Чего ожидать в Пермском крае?

Posted 10 января, 08:57
Published 10 января, 08:57
Modified 10 января, 09:08
Updated 10 января, 09:08
Весна в Москве наступит раньше срока, а снег полностью растает в столице уже к началу апреля. Такой прогноз озвучил синоптик Евгений Тишковец, а новость об этом сегодня опубликовало РИА Новости. Корреспондент Properm.ru спросила у пермского синоптика и метеорологов, ожидать ли прихода ранней весны в Прикамье.
Доктор географических наук, профессор Пермского классического университета Андрей Шихов уточнил Properm.ru, что в Москве наступит не весна, а продолжительная оттепель. В столице климатическая норма температуры в январе чуть ниже, чем в Прикамье в ноябре. Оттепели для москвичей — явление частое, бывает, что они длятся несколько недель подряд. Но точно прогнозировать, какой будет весна, пока еще вряд ли можно.
Если считать началом весны сход снега, то есть вероятность, что весна придет в Пермский край раньше, пояснили Properm.ru специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». Сейчас высота снежного покрова в нашем регионе составляет 47 см, хотя в это время она обычно достигает 58 см. Однако последний год в Прикамье наблюдаются частые оттепели, поэтому плотность снега, скорее всего, выше обычного, потому что он постоянно уплотняется. Максимальная высота снежного покрова в Пермском крае наблюдается обычно в середине марта.
В метеорологии существует понятие «метеорологическая весна». Она наступает в момент устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 0°C в сторону увеличения. В Прикамье она обычно наступает в конце марта (в промежутке 28–31 марта) — первой декаде апреля. Переход бывает устойчивым, а бывает и таким, что средняя суточная температура воздуха долго колеблется около нуля, и метеорологическая весна никак не наступает. На сроки ее прихода влияет ряд факторов, среди них:
Если в марте преобладают дожди, то снег тает быстрее. А чем быстрее разрушается снежный покров, тем быстрее начинается прогрев, ведь снег отражает 70-90% солнечной радиации. Все три фактора можно представить в упрощенном виде, к примеру:
Наступление весны будет максимально быстрым, если все три перечисленных выше фактора окажутся в зоне «+». Есть и другие влияющие на приход весны факторы, например, количество облачности, ветер.
В Москве весна может наступить рано, так как в этом году высота снежного покрова в городе составляет 5 см при обычных 25-30 см. Весеннее солнце быстро начнет прогрев, если не помешают условия циркуляции воздуха.
Предварительно, в Пермском крае пока нет явных признаков, что весна наступит гораздо раньше обычного. Пока в регионе лежит немного снега, однако впереди ожидаются снегопады, да и плотность снега в этом году относительно высокая, исходя из постоянных оттепелей.
Данные Гидрометцентра на март по температуре воздуха находятся в норме, по модели CFS температура воздуха будет даже чуть ниже нормы. По данным главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, март также без заметной положительной аномалии. Но больших аномалий сейчас и не будет ввиду большой заблаговременности прогноза. В первом месяце весны ожидается норма осадков, однако о фазовых состояниях пока бессмысленно говорить за 50 суток.