В Москве обещают раннюю весну. Чего ожидать в Пермском крае?

Если считать началом весны сход снега, то есть вероятность, что весна придет в Пермский край раньше, пояснили Properm.ru специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я». Сейчас высота снежного покрова в нашем регионе составляет 47 см, хотя в это время она обычно достигает 58 см. Однако последний год в Прикамье наблюдаются частые оттепели, поэтому плотность снега, скорее всего, выше обычного, потому что он постоянно уплотняется. Максимальная высота снежного покрова в Пермском крае наблюдается обычно в середине марта.