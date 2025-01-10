В Перми Роспотребнадзор снова приостановил работу пекарни «Хлебница»

Первые решения о приостановлении деятельности пекарен «Хлебница» на 90 суток в Перми были вынесены судами 5 января. Тогда в ходатайствах Роспотребнадзора указывалось, что на 30 декабря в Перми было выявлено 12 случаев отравления, которые пострадавшие связывают с покупкой готовой еды в пекарнях «Хлебница». На момент вынесения постановлений число заболевших выросло до 50 человек, на данный момент установлено более 80 случаев и не исключается, что количество пострадавших будет продолжать расти.