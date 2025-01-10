В Перми Роспотребнадзор снова приостановил работу пекарни «Хлебница»

Posted 10 января, 09:51
Published 10 января, 09:51
Modified 10 января, 09:53
Updated 10 января, 09:53
Сегодня, 10 января, Дзержинский районный суд по ходатайству Роспотребнадзора приостановил деятельность еще одной точки продажи «удмуртской» сети пекарен «Хлебница», рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Юрист сети Вероника Янчук в судебном заседании факт нарушений признавала, но сообщила, что все они на данный момент сетью пекарен предпринимательницы Юлии Гагариной были устранены.
В результате работу еще одной «Хлебницы» сегодня приостановили сроком на 80 суток.
Вчера, 9 января, из-за оказания в сети «Хлебница» небезопасных для здоровья людей услуг в СКР возбудили уголовное дело. Его расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю.
Одновременно с тем Свердловский и Индустриальный суды получили от юристов «Хлебницы» ходатайства о досрочном прекращении деятельности постановлений о приостановлении работы пекарни на проспекте Парковый. В сети предпринимательницы утверждают, что все выявленные нарушения на данный момент исправлены.
Первые решения о приостановлении деятельности пекарен «Хлебница» на 90 суток в Перми были вынесены судами 5 января. Тогда в ходатайствах Роспотребнадзора указывалось, что на 30 декабря в Перми было выявлено 12 случаев отравления, которые пострадавшие связывают с покупкой готовой еды в пекарнях «Хлебница». На момент вынесения постановлений число заболевших выросло до 50 человек, на данный момент установлено более 80 случаев и не исключается, что количество пострадавших будет продолжать расти.
Как рассказали в Индустриальном районном суде, было принято во внимание, что выявленные и не устранённые на момент рассмотрения дела нарушения санитарно-эпидемиологических правил в своей совокупности представляют реальную угрозу для жизни и здоровья людей, угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в том числе сальмонеллеза и других. Поводом для проведения санитарно-эпидемиологического расследования послужили сведения о многочисленных случаях возникновения острой кишечной инфекции у граждан, употребивших продукции пекарен «Хлебница». Речь в большинстве случаев идет о салатах.
На сейчас известно, что работа «Хлебниц» приостановлена по следующим адресам:
В Перми много лет по франшизе работают две сети пекарен «Хлебница»: «удмуртская» и «кировская». Вторая действует от ООО «Витрина» и история с отравлениями у конкурентов пока на ее работе не сильно сказывается. Проверок в «кировской» сети не было, только покупатели интересуются, что происходит.
«Удмуртская» сеть пекарен в 2021 году сменила управляющее юрлицо. В ноябре–декабре, согласно данным ЕГРЮЛ, были ликвидированы предыдущее ИП Гагариной и ООО «Хлебница-Пермь», зарегистрированное в Ижевске. Через некоторое время прекратило деятельность также зарегистрированное в Удмуртии ООО «Хлебница-Магнитогорск». У обществ был один владелец — Алексей Гагарин. В 2020 году по решению ФНС была прекращена деятельность также принадлежащей ему компании «Пекарея-Пермь».
Второе ИП Юлии Гагариной было зарегистрировано в июле 2022 года. Всего, судя по открытым данным, в сеть входит 36 точек продажи выпечки и готовой еды. Первое предостережение сети было вынесено Роспотребнадзором в марте 2023 года, в документах проверки говорится о несоответствии продукции органолептическим показателям. Второе предостережение из-за некачественной продукции эпидемиологи вынесли Гагариной в августе 2023 года. В августе 2024 года Роспотребнадзор вновь вынес сети предостережение — из-за немаркированного клюквенного морса.