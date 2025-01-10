В Перми за передачу данных об умерших похоронной фирме будут судить майора

По данным следствия, несколько лет сотрудники ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи» (ПССМП) незаконно передавали за вознаграждение одному из ритуальных агентств города Перми данные об умерших, в том числе — контакты и адреса их близких родственников. Это позволяло сотрудникам ритуального агентства в числе первых приезжать по адресу, где умер человек, а также оказывать давление на его близких родственников, принуждая заключить договор именно с их агентством.