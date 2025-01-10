В Перми за передачу данных об умерших похоронной фирме будут судить майора

Posted 10 января, 12:14
Published 10 января, 12:14
Modified 10 января, 12:33
Updated 10 января, 12:33
В Свердловский районный суд поступило на рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего начальника смены дежурной части Свердловского отдела полиции. Его обвиняют в получении взяток от сотрудников похоронной фирмы (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Судя по данным картотеки дел, речь идет о майоре Александре Турове. Дело будет рассматривать судья Юлия Гузеева, дата первого заседания пока не назначена. Из материалов дела известно, что майор полиции получил от похоронщиков не менее 90 тыс. рублей.
Как рассказали журналисту Properm.ru в суде, экс-полицейского и нескольких его бывших коллег будут судить за передачу данных об умерших в пермское ООО «Ритуал-сервис». Сразу после того, как регистрировался факт смерти, сотрудники похоронной фирмы получали данные об умершем и контакты его родственников, после чего связывались с ними и настойчиво предлагали помощь в организации похорон.
Незаконная передача сведений об умерших по данным следствия шла с 2020 года, в 2023 году нарушение закона обнаружили. В пресс-службе главка МВД по Пермскому краю журналисту Properm.ru пояснили, что преступление было выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности полиции, материалы были переданы в органы предварительного следствия.
Дело в отношении бывшего начальника смены дежурной части выделено в отдельное производство, расследование в отношении нескольких его коллег и сотрудников ритуальной компании еще идет. В декабре судья Свердловского районного суда Татьяна Мейлер начала рассматривать дело в отношении еще одного фигуранта дела — Евгения Мойсеенка, также бывшего сотрудника полиции.
Как стало известно журналисту Properm.ru, в расследуемом сейчас другом уголовном деле о незаконном сливе данных об умерших сотрудниками центральной подстанции скорой помощи фигурирует та же похоронная компания — «Ритуал-сервис». Эти сведения подтвердили и в прокуратуре Ленинского района.
В похоронной фирме о фактах незаконной передачи данных с журналистом Properm.ru разговаривать отказались. «Вы имеете право такие вопросы задавать? Мне о чем с вами разговаривать? Мне с вами не о чем разговаривать. Женщина, вы, неадекватная!», — заявили по номеру телефона, указанному на сайте «Ритуал-сервиса» для связи с директором компании.
В декабре 2024 года следственный комитет в официальном релизе сообщил, что сейчас расследуется дело в отношении сотрудников скорой помощи. Диспетчеру предъявлено обвинение в нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ).
По данным следствия, несколько лет сотрудники ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи» (ПССМП) незаконно передавали за вознаграждение одному из ритуальных агентств города Перми данные об умерших, в том числе — контакты и адреса их близких родственников. Это позволяло сотрудникам ритуального агентства в числе первых приезжать по адресу, где умер человек, а также оказывать давление на его близких родственников, принуждая заключить договор именно с их агентством.