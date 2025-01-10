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Posted 10 января, 15:15

Published 10 января, 15:15

Modified 10 января, 15:17

Updated 10 января, 15:17

В водоёмах Прикамья в 2024 году погибло 60 человек, из которых 10 — дети

В водоёмах Прикамья в минувшем году погибло 60 человек

10 января 2025, 15:15
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В водоёмах Прикамья в 2024 году погибло 60 человек, из которых 10 — дети

Среди погибших десять детей.

В прошлом году на водных объектах края произошло 73 происшествия, на которых погибли 60 человек, в том числе 10 детей. Спасен 21 человек, в том числе 8 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Причинами гибели стали: купание в необорудованном месте, падение в воду и несчастные случаи во время рыбной ловли. Часть погибших провалилась под лёд, а детей оставляли без присмотра взрослых. Большинство погибших утонули, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечают в ведомстве, в 2024 году удалось снизить количество происшествий на водных объектах Пермского края на 9%, а гибель на них людей на 10%.

В Прикамье за первые дни декабря прошлого года под лёд провалились и погибли три рыбака.

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