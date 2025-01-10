В водоёмах Прикамья в минувшем году погибло 60 человек

Posted 10 января, 15:15
Published 10 января, 15:15
Modified 10 января, 15:17
Updated 10 января, 15:17
В прошлом году на водных объектах края произошло 73 происшествия, на которых погибли 60 человек, в том числе 10 детей. Спасен 21 человек, в том числе 8 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
Причинами гибели стали: купание в необорудованном месте, падение в воду и несчастные случаи во время рыбной ловли. Часть погибших провалилась под лёд, а детей оставляли без присмотра взрослых. Большинство погибших утонули, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Как отмечают в ведомстве, в 2024 году удалось снизить количество происшествий на водных объектах Пермского края на 9%, а гибель на них людей на 10%.
В Прикамье за первые дни декабря прошлого года под лёд провалились и погибли три рыбака.