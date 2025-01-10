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Posted 10 января, 14:10

Published 10 января, 14:10

Modified 10 января, 14:11

Updated 10 января, 14:11

На пермской эспланаде 11–12 января будет закрыт центральный ледовый городок

В выходные в Перми будет закрыт центральный ледовый городок

10 января 2025, 14:10
Фото: ВКонтакте/Пермская дирекция.

На пермской эспланаде 11–12 января будет закрыт центральный ледовый городок

Сюжет
Новый год
Причина — аномально тёплая погода.

В предстоящие выходные, 11–12 января, центральный ледовый городок Перми будет закрыт из-за аномально тёплой погоды. Об этом сообщают в Пермской дирекции, эксплуатирующей городок.

При таких погодных условиях эксплуатация ледовых объектов невозможна.

Ежедневно, будни — с 12:00 до 22:00, выходные — с 10:00 до 22:00, вы можете увидеть работы участников Молодёжного турнира ледовых скульптур. Вход со стороны улицы Петропавловской, ближе к Законодательному собранию.

С понедельника, 13 января, синоптики обещают заметное похолодание. Как только температура воздуха на улице вернётся к стабильным отрицательным значениям, комплекс «Большое пермское чаепитие» на эспланаде перейдёт к нормальному режиму работы, обещают организаторы.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Пермском крае в грядущие выходные, 11 и 12 января.

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#Общество#Пермь#Погода#Новый год
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