В выходные в Перми будет закрыт центральный ледовый городок

Posted 10 января, 14:10
Published 10 января, 14:10
Modified 10 января, 14:11
Updated 10 января, 14:11
В предстоящие выходные, 11–12 января, центральный ледовый городок Перми будет закрыт из-за аномально тёплой погоды. Об этом сообщают в Пермской дирекции, эксплуатирующей городок.
При таких погодных условиях эксплуатация ледовых объектов невозможна.
Ежедневно, будни — с 12:00 до 22:00, выходные — с 10:00 до 22:00, вы можете увидеть работы участников Молодёжного турнира ледовых скульптур. Вход со стороны улицы Петропавловской, ближе к Законодательному собранию.
С понедельника, 13 января, синоптики обещают заметное похолодание. Как только температура воздуха на улице вернётся к стабильным отрицательным значениям, комплекс «Большое пермское чаепитие» на эспланаде перейдёт к нормальному режиму работы, обещают организаторы.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Пермском крае в грядущие выходные, 11 и 12 января.