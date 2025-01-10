«Вам срочно следует заменить счетчик»: как мошенники обманывают жителей Перми

Posted 10 января, 12:50
Published 10 января, 12:50
Modified 10 января, 12:52
Updated 10 января, 12:52
Активнее всего мошенники традиционно «обрабатывают» пожилых людей — как более доверчивых и менее подкованных в правовых и цифровых вопросах.
«Моему отцу, пенсионеру, недавно звонили якобы сотрудники Пермэнерго. Они заявили, что папа обязан согласовать заявку, чтобы вызвать мастера, а если он этого не сделает, то нарушит закон и получит последствия в виде увеличения тарифа на электричество», — рассказала нашему изданию Анна, жительница Перми.
С аналогичной проблемой столкнулась и пожилая родственница нашего собеседника Дмитрия. Он рассказал, что ей также звонили якобы из Пермэнерго и потребовали согласовать заявку на вызов мастера по проверке счетчиков.
«Для этого родственнице нужно было продиктовать номер из СМС-сообщения. Она не сразу поняла, что имеет дело со злоумышленниками, ведь со стороны все выглядело логично — счетчики на самом деле пора менять, специалисты ее предупреждают. Однако был задан вопрос, в какой день может прийти сам мастер — сегодня или завтра. Такая спешка удивила мою родственницу, ведь до замены счетчика еще несколько месяцев. Однако мошенники утверждали, что правительство выпустило какое-то специальное постановление, и счетчики менять нужно срочно», — объяснил Дмитрий. Он добавил, что пожилой женщине пригрозили отменой льгот на оплату электричества в случае ее отказа принять «мастера».
Наиболее бдительных пенсионеров из Перми такие звонки настораживают. Пожилые люди привыкли получать информацию о замене счетчиков от старших по дому, например, через объявления, которые размещаются в подъездах. Однако доверчивые пожилые люди все-таки попадаются на удочку мошенников и соглашаются «оформить заявку». В результате злоумышленники направляют по СМС номера телефонов «мастеров», а вместе с ними — якобы номера талонов в очереди. И эти номера мошенники требуют продиктовать им.
Иногда злоумышленники действуют и по другой схеме, более простой — они сразу требуют от жителей Перми продиктовать паспортные данные, номер СНИЛС и ИНН. Им это нужно якобы для «оформления льготы на электричество» или для «оформления заявки». Используя эти данные, мошенники без труда получают доступ к личному кабинету горожанина на портале «Госуслуги».
Мошенники, которые представляются сотрудниками Пермэнерго, применяют так называемый претекстинг — это метод, широко используемый в социальной инженерии.
Смысл мошеннической схемы — претекстинг — заключается в следующем: сначала злоумышленник разыгрывает в беседе с человеком спектакль, в «сценарии» которого есть и СМС-сообщение с номером некоего талона. Причем, мошенник убеждает, что ничего опасного нет, поскольку номер талона — это не код доступа к «Госуслугам». Это усыпляет бдительность даже самых осторожных пермяков.
Однако это только начало. Далее идет, собственно, атака — злоумышленник переходит в личный кабинет своего собеседника на «Госуслугах» или даже в его онлайн-банк. Сам собеседник вновь получает СМС-сообщение с кодом, при этом мошенник утверждает, что мастер по замене счетчиков якобы не сможет прийти, и в связи с этим нужно оформить новую заявку, для чего и требуется назвать номер. Ничего не подозревающая жертва мошенника спокойно диктует код, совершенно забывая о том, что называть его нельзя никому.
Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка, в беседе с изданием «Газета.Ru» обратил внимание на то, что злоумышленник обращается к своему собеседнику по имени и отчеству, знает его домашний адрес. После этого многие люди, особенно пожилые, проникаются к звонящим доверием.
«Что происходит, если собеседник отказывается называть злоумышленнику код и диктовать данные? Как правило, после этого ему в большом количестве начинают приходить оповещения о том, что якобы их аккаунты на Госуслугах взломаны, что на их имя якобы оформлены какие-то доверенности. В таких сообщениях есть номера, по которым нужно обязательно позвонить для аннулирования этих доверенностей — стоит ли говорить, что эти номера фиктивные. На этом этапе даже бдительные и стойкие люди все-таки попадаются на удочку мошенников», — объясняет эксперт.
Может получиться так, что злоумышленники начнут звонить своей жертве повторно, но уже по видео. Абонент, если он примет видеозвонок, увидит на своем экране эмблему МВД, Роскомнадзора, другой структуры, а ее «сотрудник» оповестит о том, что аккаунт человека на «Госуслугах» якобы «скомпрометирован». Далее последуют новые попытки добыть данные для входа в личный кабинет на «Госуслугах».
После того, как злоумышленник получил доступ к личному кабинету жителя Перми на «Госуслугах», может произойти буквально все, что угодно. Гарантированно будут выведены данные, которые считаются особо чувствительными — это ИНН и СНИЛС, информация их паспорта. В открытый доступ «утекает» информация о счетах в банках, об оформленных на имя обманутого гражданина машинах и квартирах, данные полиса ОМС. Что дальше? Используя эти данные, мошенники могут украсть средства со счетов или набрать на имя своей жертвы кредитов и микрозаймов.
Серьезная опасность заключается в том, что мошенник может загрузить в профиль гражданина на «Госуслугах» фальшивый документ. О таком случае нашему изданию рассказал Алексей из Перми.
«После того, как мой доступ на Госуслуги „угнали“ мошенники, в кабинете появилась какая-то доверенность на управление счетами в банке. Сразу же начали звонить якобы инспекторы из ЦБ, специалисты службы поддержки портала, и пугать, что деньги мои вот-вот украдут, и их срочно нужно вывести на некий безопасный счет», — вспоминает Алексей.
Ему удалось оперативно восстановить утраченный доступ к «Госуслугам», а затем житель Перми по совету знакомых юристов обратился в полицию и написал заявление о мошенничестве.
Опасность мошеннической схемы с заменой счетчиков заключается в том, что, собственно, саму замену проводить действительно необходимо, и жители Перми об этом знают. Однако нужно знать, каким именно образом компании сообщают об этом потребителям. Так что лучше уточнить этот момент заранее и напрямую у специалистов сбытового предприятия.
Что делать, если жителям Перми звонят и сообщают о необходимости заменить счетчик?
Лучше всего прекратить разговор — повесить трубку, и затем позвонить по контактному номеру сбытовой компании, чтобы уточнить, требуется ли замена на самом деле, когда ее необходимо провести. Чего точно не стоит делать, так это называть какие бы то ни было цифры и коды, в особенности — диктовать паспортные данные и номера СНИЛС и ИНН.
Нередко мошенники не просто звонят, но и приходят домой к жителям Перми, представляясь сотрудниками «Пермэнергосбыта», и буквально принуждая горожан к замене счетчиков. Они настаивают, что старое оборудование считывает некорректные показатели.
Представители «Пермэнерго» в беседе с корреспондентами издания BusinessClass опровергли информацию о том, что подобные услуги предлагают сотрудники компании.
«Счетчики в квартирах меняются бесплатно либо в случае, когда прибор выходит за МПИ — межповерочный интервал, либо при выходе оборудования из строя, а также в рамках замены. Об этих работах клиентов мы оповещаем лично — посредством телефонного звонка или сообщения СМС, затем клиент пишет соответствующее заявление. В установленный день наши сотрудники приходят для замены прибора. Обращаем внимание, что все работы проводятся на бесплатной основе», — подчеркнули представители компании.
Мошенники могут убеждать жителей Перми и в необходимости замены приборов учета воды. Здесь стоит помнить, что современное оборудование имеет конкретный срок службы — в диапазоне от десяти до 12 лет. Однако срок эксплуатации — не то же самое, что МПИ, то есть, межповерочный интервал. В последнем случае речь идет о периоде, по истечении которого оборудование следует проверять. Если это счетчик холодной воды, то МПИ для него — шесть лет, для счетчиков горячей воды период составляет четыре года.
Кто может проверять счетчики воды?
Исключительно специалисты, которые прошли аттестацию и имеют соответствующую лицензию, организации. Как узнать, что МПИ истек? Для этого следует просмотреть паспорт оборудования или отыскать нужную информацию на сайте того завода, где был изготовлен прибор. Дата выпуска всегда указывается на самом счетчике, и на нее можно ориентироваться при расчете срока поверки.
В Перми мошенники пользуются тем, что многие жители столицы Прикамья убеждены, будто специалисты сбытовых компаний сами обходят квартиры и проверяют счетчики, трубы. На самом деле, сотрудники этим не занимаются. Проверке с их стороны подлежит только то оборудование, которое эксплуатирует сама компания — эти приборы никогда не находятся внутри квартир.