«Вам срочно следует заменить счетчик»: как мошенники обманывают жителей Перми

Однако это только начало. Далее идет, собственно, атака — злоумышленник переходит в личный кабинет своего собеседника на «Госуслугах» или даже в его онлайн-банк. Сам собеседник вновь получает СМС-сообщение с кодом, при этом мошенник утверждает, что мастер по замене счетчиков якобы не сможет прийти, и в связи с этим нужно оформить новую заявку, для чего и требуется назвать номер. Ничего не подозревающая жертва мошенника спокойно диктует код, совершенно забывая о том, что называть его нельзя никому.