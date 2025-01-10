За 2024 год в Прикамье на воинский учет поставили 750 мигрантов

Во время рейда сегодня, 10 января, проведенного совместно офицерами военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудникам краевого военного комиссариата, выявлено еще пять невоеннообязанных новых россиян. Всех их доставили в военкоматы и поставили на воинский учет, сообщает пресс-служба ВСК СК России по гарнизону.