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Posted 10 января, 08:19

Published 10 января, 08:19

Modified 10 января, 08:20

Updated 10 января, 08:20

За 2024 год в Пермском крае на воинский учет поставили 750 мигрантов

За 2024 год в Прикамье на воинский учет поставили 750 мигрантов

10 января 2025, 08:19
Фото: 1MI.

За 2024 год в Пермском крае на воинский учет поставили 750 мигрантов

17 экс-мигрантов заключили контракты на прохождение военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ.

Во время рейда сегодня, 10 января, проведенного совместно офицерами военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудникам краевого военного комиссариата, выявлено еще пять невоеннообязанных новых россиян. Всех их доставили в военкоматы и поставили на воинский учет, сообщает пресс-служба ВСК СК России по гарнизону.

В ходе проведенных мероприятий военными следователями проверены общественные места, в том числе торговые центры, строительные площадки, а также водители транспорта.

Всего же, по данным ведомства, в прошлом году 62 перебравшихся в Прикамье бывших иностранца поступили на военную службу по призыву. 17 экс-мигрантов заключили контракты на прохождение военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ.

Всего за 2024 год в Пермском крае на воинский учет было поставлено 750 бывших мигрантов.

Многофункциональный миграционный центр разрабатывает пилотный проект по организованному ввозу иностранных граждан для работы на предприятия с острой нехваткой рабочих рук.

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#Политика#Пермь#Мигранты#Военный комиссар#Военный комиссариат
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