За 2024 год в Прикамье на воинский учет поставили 750 мигрантов

Posted 10 января, 08:19
Published 10 января, 08:19
Modified 10 января, 08:20
Updated 10 января, 08:20
Во время рейда сегодня, 10 января, проведенного совместно офицерами военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудникам краевого военного комиссариата, выявлено еще пять невоеннообязанных новых россиян. Всех их доставили в военкоматы и поставили на воинский учет, сообщает пресс-служба ВСК СК России по гарнизону.
В ходе проведенных мероприятий военными следователями проверены общественные места, в том числе торговые центры, строительные площадки, а также водители транспорта.
Всего же, по данным ведомства, в прошлом году 62 перебравшихся в Прикамье бывших иностранца поступили на военную службу по призыву. 17 экс-мигрантов заключили контракты на прохождение военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ.
Всего за 2024 год в Пермском крае на воинский учет было поставлено 750 бывших мигрантов.
Многофункциональный миграционный центр разрабатывает пилотный проект по организованному ввозу иностранных граждан для работы на предприятия с острой нехваткой рабочих рук.