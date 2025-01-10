Завтра в Березовке простятся с 44-летним земляком, погибшим в ходе СВО

Posted 10 января, 10:19
Published 10 января, 10:19
Modified 10 января, 10:21
Updated 10 января, 10:21
Завтра в Березовке простятся с 44-летним контрактником, погибшим в ходе СВО. О запланированных на завтра, 11 января, похоронах, сообщает администрация Березовского округа в официальном паблике.
Андрей Старков родился 31 декабря 1980 года в с. Березовка. С 18 октября 2022 года служил по контракту. 7 декабря 2024 года погиб при выполнении обязанностей военной службы.
Проститься с погибшим можно в субботу, 11 января.
Гражданская панихида состоится с 11:00 по адресу: с. Березовка, ул. Октябрьская, 30 (у здания ДК). Захоронение будет проходить на кладбище с. Березовка.
Сегодня, 10 января, в Березовском округе простятся с погибшим на СВО бойцом.