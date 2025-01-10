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Posted 10 января, 10:19

Published 10 января, 10:19

Modified 10 января, 10:21

Updated 10 января, 10:21

Завтра в Березовке простятся с 44-летним контрактником, погибшим в ходе СВО

Завтра в Березовке простятся с 44-летним земляком, погибшим в ходе СВО

10 января 2025, 10:19
Фото: ВКонтакте/Администрация Березовского округа Пермского края.

Завтра в Березовке простятся с 44-летним контрактником, погибшим в ходе СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Старков служил по контракту с октября 2022 года.

 

Завтра в Березовке простятся с 44-летним контрактником, погибшим в ходе СВО. О запланированных на завтра, 11 января, похоронах, сообщает администрация Березовского округа в официальном паблике.

Андрей Старков родился 31 декабря 1980 года в с. Березовка. С 18 октября 2022 года служил по контракту. 7 декабря 2024 года погиб при выполнении обязанностей военной службы.

Проститься с погибшим можно в субботу, 11 января.

Гражданская панихида состоится с 11:00 по адресу: с. Березовка, ул. Октябрьская, 30 (у здания ДК). Захоронение будет проходить на кладбище с. Березовка.

Сегодня, 10 января, в Березовском округе простятся с погибшим на СВО бойцом.

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#Военная операция на Украине#Сво
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