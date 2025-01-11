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Posted 11 января, 08:20

Published 11 января, 08:20

Modified 11 января, 08:20

Updated 11 января, 08:20

Как приготовить простые блюда на Старый Новый год: пошаговые рецепты

Чем порадовать гостей на Старый Новый год: 5 простых и вкусных салатов

11 января 2025, 08:20
Фото: Изображение Midjourney.

Как приготовить простые блюда на Старый Новый год: пошаговые рецепты

Сюжет
Праздник
Нашли рецепты, на которые у вас не уйдет много времени.

Начинаете скучать по новогодним каникулам? Не расстраивайтесь, ведь в ночь на 13 января традиционно празднуется Старый Новый год. В этом году он выпадет на вторник, и наверняка, вы не захотите долго стоять у плиты после рабочего дня. Рассказываем, как приготовить простые и вкусные салаты, и при этом не потратить на них много времени.

«Нептун»

  • 250 г хека или минтая;
  • 8 штук перепелиных яиц (можно заменить на 2 куриных);
  • половинка репчатого лука;
  • 350 г морской капусты;
  • 5 столовых ложек майонеза;
  • 5 стебельков петрушки.

Приготовление

  1. Отварите рыбу в слегка подсоленной воде. У остывшей рыбы отделите филе от костей и нарежьте небольшими кусочками.
  2. Далее отварите перепелиные яйца. Когда они остынут, почистите и измельчите. Одно яйцо отложите — попробуйте вырезать из него цветок для украшения готового блюда.
  3. Измельчите половинку репчатого лука, а затем перемешайте его с морской капустой, яйцом и рыбой. Добавьте в салат майонез и вновь перемешайте.
  4. Пересыпьте салат в салатник, который подадите на стол. Украсьте блюдо листиками петрушки и цветком из перепелиного яйца. Приятного аппетита!
Фото: fusionbrain.ai

«Колокольчик»

  • 150 г зеленого горошка;
  • 150 г тунца;
  • 100 г сыра;
  • 3 куриных яйца;
  • половинка репчатого лука;
  • 150 г отварного риса;
  • 70 г сметаны;
  • укроп по вкусу;
  • 50 г майонеза;
  • половина чайной ложки горчицы;
  • красный и/или черный молотый перец по вкусу и желанию;
  • 2 небольших отварных моркови;
  • семена чиа и маслины по желанию, чтобы украсить блюдо.

Приготовление

  1. Отварите рис и яйца, затем нарежьте кубиками яйца и сыр. Лук лучше мелко измельчить.
  2. Положите в чашку тунца, рис, добавьте зеленый горошек и тщательно перемешайте все ингредиенты.
  3. Для заправки необходимо смешать майонез и сметану, а затем добавить к ним горчицу и перемешать. Добавьте по вкусу молотые перцы и соль. Затем посыпьте мелко нарезанным укропом смесь всех составляющих и заправьте салат соусом.
  4. Выкладывайте салат в форме колокольчика на тарелку. Очистите и натрите на мелкой терке свежую морковь, а затем посыпьте салат сверху. Украсьте блюдо семенами чиа или маслинами. Кроме того, подойдет и черная икра.
Фото: fusionbrain.ai

Салат с семгой и шпинатом

  • одна упаковка салатного шпината;
  • 2-3 веточки укропа;
  • 100 г семги;
  • 4 небольших штуки редиса;
  • 1 свежий огурец;
  • 2 ломтика лимона для декорирования;
  • 3 столовых ложки оливкового масла;
  • половина чайной ложки винного уксуса;
  • соль и перец по желанию.

Приготовление

  1. Положите в миску промытые листья шпината — важно, чтобы они не были мокрыми. Разрежьте пополам редис и огурец, нарежьте тонкими ломтиками и выложите в салатную миску.
  2. Разрежьте пополам ломтики лимона. Семгу тоже тонко нарежьте и положите в общую миску.
  3. Смешайте вместе оливковое масло, уксус и соль — это понадобится для заправки. Добавьте ее в салат, выложите готовое блюдо на плоскую тарелку. Украсьте салат ломтиками лимона и черным перцем, а также веточками укропа.
Фото: fusionbrain.ai

Салат фасолевый с гренками

  • одна банка красной фасоли в собственном соку;
  • пачка подкопченных сухариков со вкусом салями или дымком;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • 50 г сыра;
  • майонез по вкусу.

Самый простой салат в нашей подборке. Вот это блюдо действительно легче легкого!

Приготовление

  1. Слейте жидкость из банки с фасолью, высыпьте фасоль в салатник или глубокую тарелку.
  2. Выдавите немного чеснока и натрите сыр, если у вас есть желание их добавить. Добавьте ингредиенты к фасоли.
  3. Добавьте сухарики к салату и заправьте майонезом, перемешайте как следует. Готовить салат лучше всего перед самой подачей, чтобы сухарики оставались хрустящими.
Фото: fusionbrain.ai

«Изумрудная россыпь»

  • 400 г куриного филе;
  • 1 штука репчатого лука;
  • 100 г сыра;
  • 2 помидора;
  • 2 штуки киви;
  • майонез и соль по вкусу;
  • черный молотый перец по желанию;
  • 3 куриных яйца.

Приготовление

  1. Отварите куриное филе в соленой воде. Отварите яйца, остудите и снимите скорлупу, вымойте помидоры.
  2. Нарежьте куриное филе небольшими кубиками или кусочками. Равномерно уложите на блюдо. Максимально мелко накрошите лук и равномерно посыпьте им мясо. Сделайте майонезную сеточку, и не жалейте майонеза.
  3. Соль и перец добавьте по вкусу. Далее уложите на блюд слой сыра, натертого на крупной терке. Затем порежьте помидоры небольшими кубиками и распределите их по сырному слою.
  4. Предпоследний слой салата — тертые яйца и майонез. Сверху разложите порезанные кубиками киви. Уберите готовый салат в холодильник на час, чтобы он пропитался. Приятного аппетита!
Фото: fusionbrain.ai
#Общество#Праздник#Еда
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