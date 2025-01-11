Чем порадовать гостей на Старый Новый год: 5 простых и вкусных салатов

Салат с семгой и шпинатом
- одна упаковка салатного шпината;
- 2-3 веточки укропа;
- 100 г семги;
- 4 небольших штуки редиса;
- 1 свежий огурец;
- 2 ломтика лимона для декорирования;
- 3 столовых ложки оливкового масла;
- половина чайной ложки винного уксуса;
- соль и перец по желанию.
- Положите в миску промытые листья шпината — важно, чтобы они не были мокрыми. Разрежьте пополам редис и огурец, нарежьте тонкими ломтиками и выложите в салатную миску.
- Разрежьте пополам ломтики лимона. Семгу тоже тонко нарежьте и положите в общую миску.
- Смешайте вместе оливковое масло, уксус и соль — это понадобится для заправки. Добавьте ее в салат, выложите готовое блюдо на плоскую тарелку. Украсьте салат ломтиками лимона и черным перцем, а также веточками укропа.
Салат фасолевый с гренками
- одна банка красной фасоли в собственном соку;
- пачка подкопченных сухариков со вкусом салями или дымком;
- 1-2 зубчика чеснока;
- 50 г сыра;
- майонез по вкусу.
Самый простой салат в нашей подборке. Вот это блюдо действительно легче легкого!
- Слейте жидкость из банки с фасолью, высыпьте фасоль в салатник или глубокую тарелку.
- Выдавите немного чеснока и натрите сыр, если у вас есть желание их добавить. Добавьте ингредиенты к фасоли.
- Добавьте сухарики к салату и заправьте майонезом, перемешайте как следует. Готовить салат лучше всего перед самой подачей, чтобы сухарики оставались хрустящими.