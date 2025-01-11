Чем порадовать гостей на Старый Новый год: 5 простых и вкусных салатов

Начинаете скучать по новогодним каникулам? Не расстраивайтесь, ведь в ночь на 13 января традиционно празднуется Старый Новый год. В этом году он выпадет на вторник, и наверняка, вы не захотите долго стоять у плиты после рабочего дня. Рассказываем, как приготовить простые и вкусные салаты, и при этом не потратить на них много времени.