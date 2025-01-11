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Posted 11 января, 09:53

Published 11 января, 09:53

Modified 11 января, 09:53

Updated 11 января, 09:53

Строители начали внутреннюю отделку нового корпуса школы на Уральской, 110

Чиновники показали, как сейчас выглядит новый корпус школы №146 у пермского цирка

11 января 2025, 09:53
Фото: пресс-служба правительства Пермского края.

Строители начали внутреннюю отделку нового корпуса школы на Уральской, 110

Сюжет
Школа
Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце этого года.

Строители завершили возведение нового здания школы на ул. Уральская, 110 в Перми. Площадь объекта составила около 14 тыс. кв. м. Сейчас подрядчик ООО «Кинетика» (бывшее ООО «ЖБК Строй») выполняет внутреннюю отделку помещений, монтаж внутренних перегородок и инженерных систем, сообщают в региональном министерстве строительства.

Работы по строительству здания продолжались год. Оно появилось на месте исторического памятника, возведенного по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера в 1924 году. Исходный объект снесли, так он находился в аварийном состоянии. По данным подрядной организации, рабочие закрыли тепловой контур школы — установили все оконные проемы, обустроили индивидуальный тепловой пункт и завершают заниматься устройством кровли.

В новой школе появятся учебные кабинеты, в том числе для уроков технологии для мальчиков и девочек. Кроме того, откроются спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, медицинский блок. Рядом со зданием появится спортивная зона с универсальной спортплощадкой и зоной отдыха. В пристрое к объекту уже обустраивают актовый зал, спортзал и столовую.

Фото: пресс-служба администрации Перми

В историческое здание рядом с цирком «переедет» школа №146 с углубленным изучением математики, физики и информатики. Она рассчитана на 500 учеников 7-11 классов. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года. По условиям контракта «Кинетика» должна воссоздать облик исторического здания в существующих габаритах и цветовом решении — желтая охра на основной части фасада и белый цвет его декоративных элементов.

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#Недвижимость#Пермь#Школа#Реконструкция#Школа №146#Историческое здание
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