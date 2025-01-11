Чиновники показали, как сейчас выглядит новый корпус школы №146 у пермского цирка

В новой школе появятся учебные кабинеты, в том числе для уроков технологии для мальчиков и девочек. Кроме того, откроются спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, медицинский блок. Рядом со зданием появится спортивная зона с универсальной спортплощадкой и зоной отдыха. В пристрое к объекту уже обустраивают актовый зал, спортзал и столовую.