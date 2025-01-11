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Posted 11 января, 06:25

Published 11 января, 06:25

Modified 11 января, 06:25

Updated 11 января, 06:25

Госавтоинспекция Перми усилила контроль за дорожным движением в выходные

Госавтоинспекторы Перми в выходные усиленно ловят пьяных водителей

11 января 2025, 06:25
Фото: 1MI.

Госавтоинспекция Перми усилила контроль за дорожным движением в выходные

О нетрезвом водителе могут сообщить и сами жители.

В эти выходные, 11 и 12 января, сотрудники Госавтоинспекции Перми будут усиленно следить за порядком на дорогах. Внимание госавтоинспекторов будет направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, а также выявление нетрезвых водителей.

Если вы заметили на дороге пьяного водителя, позвоните в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

Ранее стало известно, что в период новогодних праздников, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года, сотрудники пермской ГАИ остановили 57 нетрезвых автомобилистов.

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#Общество#Пермь#Пьяные водители#Госавтоинспекция
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