Госавтоинспекторы Перми в выходные усиленно ловят пьяных водителей

Posted 11 января, 06:25
Published 11 января, 06:25
Modified 11 января, 06:25
Updated 11 января, 06:25
В эти выходные, 11 и 12 января, сотрудники Госавтоинспекции Перми будут усиленно следить за порядком на дорогах. Внимание госавтоинспекторов будет направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, а также выявление нетрезвых водителей.
Если вы заметили на дороге пьяного водителя, позвоните в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.
Ранее стало известно, что в период новогодних праздников, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года, сотрудники пермской ГАИ остановили 57 нетрезвых автомобилистов.