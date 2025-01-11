Госавтоинспекторы Перми в выходные усиленно ловят пьяных водителей

В эти выходные, 11 и 12 января, сотрудники Госавтоинспекции Перми будут усиленно следить за порядком на дорогах. Внимание госавтоинспекторов будет направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, а также выявление нетрезвых водителей.