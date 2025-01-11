Экс-инструктор осужден за гибель пермского туриста в экстрим-парке

Posted 11 января, 13:10
Published 11 января, 13:10
Modified 11 января, 14:39
Updated 11 января, 14:39
Суд в Челябинской области вынес приговор по делу о гибели 34-летнего пермяка в экстрим-парке Grifon в Саткинском районе. Обвиняемым был бывший инструктор Илья Тарасов, которому сейчас 20 лет (на момент трагедии ему было 18 лет — прим. Properm.ru).
Как удалось узнать Properm.ru из картотеки суда, юношу признали виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Изначально ему было предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), но суд переквалифицировал статью. Он счел смягчающим обстоятельством, что Тарасов впервые совершил преступление небольшой тяжести. Экс-инструктора приговорили к исправительным работам на срок один год условно с удержанием 5% из заработка ежемесячно в доход государства. Юношу обязали ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства и не менять постоянное место жительства без уведомления этого органа.
Ранее следственные органы сообщали, что происшествие случилось в июле 2023 года. Пермский турист не был знаком с правилами техники безопасности при спуске с зиплайна. Приближаясь к финишу, он отпустил руки, оказался в горизонтальном положении и врезался в металлическую лестницу. Вскоре после этого мужчина скончался. Инструктора Илью Тарасова уволили сразу после трагедии. Он не был официально трудоустроен и ознакомлен с трудовой инструкцией, однако в парке Grifon его допустили к работе инструктором, а затем старшим инструктором.