Экс-инструктор осужден за гибель пермского туриста в экстрим-парке

Ранее следственные органы сообщали, что происшествие случилось в июле 2023 года. Пермский турист не был знаком с правилами техники безопасности при спуске с зиплайна. Приближаясь к финишу, он отпустил руки, оказался в горизонтальном положении и врезался в металлическую лестницу. Вскоре после этого мужчина скончался. Инструктора Илью Тарасова уволили сразу после трагедии. Он не был официально трудоустроен и ознакомлен с трудовой инструкцией, однако в парке Grifon его допустили к работе инструктором, а затем старшим инструктором.