properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 12:10

Published 11 января, 12:10

Modified 11 января, 12:10

Updated 11 января, 12:10

МЧС: 12 января в Прикамье ожидаются снегопад, ледяной дождь и гололедица

МЧС предупреждает жителей Пермского края о гололедице и небольшом снегопаде

11 января 2025, 12:10
Фото: Ideogram.ai.

МЧС: 12 января в Прикамье ожидаются снегопад, ледяной дождь и гололедица

Ранее синоптики сообщали, что похолодание может вернуться в регион 13 января.

Завтра днем, 12 января, в Прикамье ожидаются небольшой снег и ледяной дождь, в отдельных районах образуются гололедные отложения. На дорогах появится гололедица, а на некоторые территории опустится туман, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Из-за неблагоприятных метеоусловий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП. В региональном МЧС рекомендуют жителям Прикамья по возможности не находиться рядом с линиями электропередач и при аварии на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы. Следует не приближаться к крышам зданий, с которых может сойти снег, и осторожно заходить в подъезд, предварительно убедившись, что над вами нет сосулек или глыбы снега. О прогнозе погоды предупредите родных и знакомых. Если вы стали очевидцем происшествия, немедленно сообщите о нем по телефонам 01, 101 или 112.

Оттепели часто наблюдаются в Пермском крае этой зимой. Ранее Properm.ru узнали, ожидать ли ранней весны в регионе.

Читайте также:
Гололедица на дорогах и отложения льда на проводах вновь ожидаются в ПрикамьеМЧС предупреждает пермяков о сильном гололедеМЧС предупреждает о гололедице на дорогах в Пермском крае
#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс#Гололед#Гололедица
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика