МЧС предупреждает жителей Пермского края о гололедице и небольшом снегопаде

Posted 11 января, 12:10
Published 11 января, 12:10
Modified 11 января, 12:10
Updated 11 января, 12:10
Завтра днем, 12 января, в Прикамье ожидаются небольшой снег и ледяной дождь, в отдельных районах образуются гололедные отложения. На дорогах появится гололедица, а на некоторые территории опустится туман, предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Из-за неблагоприятных метеоусловий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП. В региональном МЧС рекомендуют жителям Прикамья по возможности не находиться рядом с линиями электропередач и при аварии на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы. Следует не приближаться к крышам зданий, с которых может сойти снег, и осторожно заходить в подъезд, предварительно убедившись, что над вами нет сосулек или глыбы снега. О прогнозе погоды предупредите родных и знакомых. Если вы стали очевидцем происшествия, немедленно сообщите о нем по телефонам 01, 101 или 112.
Оттепели часто наблюдаются в Пермском крае этой зимой. Ранее Properm.ru узнали, ожидать ли ранней весны в регионе.