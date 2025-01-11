МЧС предупреждает жителей Пермского края о гололедице и небольшом снегопаде

Из-за неблагоприятных метеоусловий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП. В региональном МЧС рекомендуют жителям Прикамья по возможности не находиться рядом с линиями электропередач и при аварии на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы. Следует не приближаться к крышам зданий, с которых может сойти снег, и осторожно заходить в подъезд, предварительно убедившись, что над вами нет сосулек или глыбы снега. О прогнозе погоды предупредите родных и знакомых. Если вы стали очевидцем происшествия, немедленно сообщите о нем по телефонам 01, 101 или 112.