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Posted 11 января, 07:55

Published 11 января, 07:55

Modified 11 января, 07:55

Updated 11 января, 07:55

В Соликамске на пожаре погиб 70-летний мужчина

На пожаре в Соликамске погиб пенсионер

11 января 2025, 07:55
Фото: fusionbrain.ai.

В Соликамске на пожаре погиб 70-летний мужчина

Причина случившегося устанавливается.

В Соликамске на пожаре погиб 70-летний мужчина. В гараже загорелась бытовая мебель на площади 2 кв. м. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, к тушению огня привлекали четырех пожарных и одну единицу техники. Сейчас дознаватель МЧС России и следователь СК России выясняют, что стало причиной инцидента.

Фото: пресс-служба МЧС России

Пожары с погибшими происходят в Пермском крае почти еженедельно. Во вторник, 7 января, стало известно, что возгорание в одной из квартир в Краснокамске унесло жизни мужчины и женщины. Прокуратура взяла на контроль проводимую проверку.

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