На пожаре в Соликамске погиб пенсионер

В Соликамске на пожаре погиб 70-летний мужчина. В гараже загорелась бытовая мебель на площади 2 кв. м. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, к тушению огня привлекали четырех пожарных и одну единицу техники. Сейчас дознаватель МЧС России и следователь СК России выясняют, что стало причиной инцидента.