На пожаре в Соликамске погиб пенсионер

Posted 11 января, 07:55
Published 11 января, 07:55
Modified 11 января, 07:55
Updated 11 января, 07:55
В Соликамске на пожаре погиб 70-летний мужчина. В гараже загорелась бытовая мебель на площади 2 кв. м. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, к тушению огня привлекали четырех пожарных и одну единицу техники. Сейчас дознаватель МЧС России и следователь СК России выясняют, что стало причиной инцидента.
Пожары с погибшими происходят в Пермском крае почти еженедельно. Во вторник, 7 января, стало известно, что возгорание в одной из квартир в Краснокамске унесло жизни мужчины и женщины. Прокуратура взяла на контроль проводимую проверку.