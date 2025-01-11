«Парма» проиграла ЦСКА на домашнем паркете

Posted 11 января, 15:00
Published 11 января, 15:00
Modified 11 января, 15:00
Updated 11 января, 15:00
Пермский баскетбольный клуб «Парма» потерпел поражение в игре с ЦСКА. Сегодняшний домашний матч завершился со счетом 64:101 (23:34, 15:25, 14:24, 12:18) в пользу соперника.
Как рассказали в пресс-службе «Пармы», лучшими игроками в пермской команде стали:
Следующий матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ пройдет 15 января в 17:30. «Парма» на домашнем паркете в УДС «Молот» примет гостей из Красноярска — БК «Енисей».