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Posted 11 января, 15:00

Published 11 января, 15:00

Modified 11 января, 15:00

Updated 11 января, 15:00

Пермский БК «Парма» проиграл ЦСКА 11 января

«Парма» проиграла ЦСКА на домашнем паркете

11 января 2025, 15:00
Фото: Единая Лига ВТБ.

Пермский БК «Парма» проиграл ЦСКА 11 января

Сюжет
Парма
Ройс Хэмм стал самым результативным в прошедшем матче.

Пермский баскетбольный клуб «Парма» потерпел поражение в игре с ЦСКА. Сегодняшний домашний матч завершился со счетом 64:101 (23:34, 15:25, 14:24, 12:18) в пользу соперника.

Как рассказали в пресс-службе «Пармы», лучшими игроками в пермской команде стали:

  • Ройс Хэмм — 15 очков, 8 подборов, 2 передачи;
  • Самсон Руженцев — 13 очков, 4 подбора, 4 передачи;
  • Алекс Хэмилтон — 11 очков, 5 подборов, 2 передачи;
  • Гарретт Нэвелс — 10 очков, 4 подбора, 2 передачи.

Следующий матч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ пройдет 15 января в 17:30. «Парма» на домашнем паркете в УДС «Молот» примет гостей из Красноярска — БК «Енисей».

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