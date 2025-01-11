Пермские фигуристы стали лучшими на IV Российско-Китайских молодежных играх

Posted 11 января, 14:15
Published 11 января, 14:15
Modified 11 января, 14:15
Updated 11 января, 14:15
Пермские фигуристы победили (187,37 баллов) в IV Российско-Китайских молодежных играх. Спортсмены Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края Таисия Щербинина и Артем Петров показали отличную короткую программу, в произвольной программе допустили одну ошибку. Воспитанников спортивной школы олимпийского резерва тренируют Павел Слюсаренко и Егор Закроев.
Серебряные медали завоевала пара из Китая Сюаньци Чжан и Вэньцян Фэн (173,48), уступив почти 14 баллов. Третье место турнира заняли спортсмены Вероника Меренкова и Даниль Галимов из Краснодарского края (171,60 балла), сообщает пресс-служба Минспорта Прикамья.
В региональном ЦСП обращают внимание, что для Таисии это уже вторая медаль Российско-Китайских молодежных Игр. В 2023 году фигуристка завоевала серебряную медаль за выступление в одиночном катании.