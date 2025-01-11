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Posted 11 января, 14:15

Published 11 января, 14:15

Modified 11 января, 14:15

Updated 11 января, 14:15

Фигуристы Щербинина и Петров выиграли золото Российско-Китайских молодежных игр

Пермские фигуристы стали лучшими на IV Российско-Китайских молодежных играх

11 января 2025, 14:15
Фото: Telegram-канал «Российско-Китайские игры 2025».

Фигуристы Щербинина и Петров выиграли золото Российско-Китайских молодежных игр

Один из двух прокатов спортивной пары был безошибочным.

Пермские фигуристы победили (187,37 баллов) в IV Российско-Китайских молодежных играх. Спортсмены Центра спортивной подготовки (ЦСП) Пермского края Таисия Щербинина и Артем Петров показали отличную короткую программу, в произвольной программе допустили одну ошибку. Воспитанников спортивной школы олимпийского резерва тренируют Павел Слюсаренко и Егор Закроев.

Серебряные медали завоевала пара из Китая Сюаньци Чжан и Вэньцян Фэн (173,48), уступив почти 14 баллов. Третье место турнира заняли спортсмены Вероника Меренкова и Даниль Галимов из Краснодарского края (171,60 балла), сообщает пресс-служба Минспорта Прикамья.

В региональном ЦСП обращают внимание, что для Таисии это уже вторая медаль Российско-Китайских молодежных Игр. В 2023 году фигуристка завоевала серебряную медаль за выступление в одиночном катании.

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#Спорт#Пермь#Фигурное катание
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