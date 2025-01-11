Пермский «Молот» одержал вторую победу в начавшемся январе

Posted 11 января, 03:55
Published 11 января, 03:55
Modified 11 января, 03:55
Updated 11 января, 03:55
Пермский хоккейный клуб «Молот» одержал вторую победу в наступившем году. Вчера, 10 января, спортсмены сразились дома с новокузнецким ХК «Металлург». Счет нервной и тяжелой встречи — 3:2 в пользу нашей команды, сообщает пресс-служба «Молота».
Ворота соперника поразили Максим Кицын и Владимир Михасенок, а победный буллит принадлежит Артему Гарееву. Для Владимира Михасенка это был первый гол в составе «Молота». Пермяки находятся на девятой строчке турнирной таблицы Чемпионата России Olimbet — ВХЛ.
Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:
— По нашей команде скажу, что ребята проявили характер — молодцы. Да, не все получалось сегодня. В большинстве сегодня плохо сыграли, но за счет характера, за счет командного духа выиграли эту игру, набрали два важных очка. Идем дальше.
Следующий матч молотобойцы проведут уже в воскресенье, 12 января. В 17:00 они встретятся с «Соколом» из Красноярска.