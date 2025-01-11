Пермский «Молот» одержал вторую победу в начавшемся январе

Ворота соперника поразили Максим Кицын и Владимир Михасенок, а победный буллит принадлежит Артему Гарееву. Для Владимира Михасенка это был первый гол в составе «Молота». Пермяки находятся на девятой строчке турнирной таблицы Чемпионата России Olimbet — ВХЛ.