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Posted 11 января, 03:05

Published 11 января, 03:05

Modified 11 января, 03:05

Updated 11 января, 03:05

В Перми задержаны обвиняемые в массовом отравлении в пекарнях сети «Хлебница»

По делу об отравлении пермяков в пекарнях «Хлебница» задержали обвиняемых

11 января 2025, 03:05
Фото: скриншот видео пресс-службы СУ СК России по Пермскому краю.

В Перми задержаны обвиняемые в массовом отравлении в пекарнях сети «Хлебница»

Следствие намерено ходатайствовать об их отправке в СИЗО.

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю предъявили обвинение индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети пекарен «Хлебница» в Перми. Им вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ранее стало известно, что сеть пекарен принадлежит ИП Юлии Гагариной.

Следствие установило, что в период с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года обвиняемые производили, хранили и продавали готовую еду, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья людей. В результате покупатели «Хлебницы» отравились.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, обвиняемые задержаны, следствие будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило о неединичных случаях отравления продукцией сети пекарен «Хлебница» в минувший вторник, 7 января. Пострадавшие заразились сальмонеллезом. После этого было возбуждено уголовное дело, часть торговых точек и производственный цех закрыли по решению суда.

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