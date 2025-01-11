По делу об отравлении пермяков в пекарнях «Хлебница» задержали обвиняемых

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, обвиняемые задержаны, следствие будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.