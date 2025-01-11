По делу об отравлении пермяков в пекарнях «Хлебница» задержали обвиняемых

Posted 11 января, 03:05
Published 11 января, 03:05
Modified 11 января, 03:05
Updated 11 января, 03:05
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю предъявили обвинение индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети пекарен «Хлебница» в Перми. Им вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ранее стало известно, что сеть пекарен принадлежит ИП Юлии Гагариной.
Следствие установило, что в период с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года обвиняемые производили, хранили и продавали готовую еду, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья людей. В результате покупатели «Хлебницы» отравились.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, обвиняемые задержаны, следствие будет ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило о неединичных случаях отравления продукцией сети пекарен «Хлебница» в минувший вторник, 7 января. Пострадавшие заразились сальмонеллезом. После этого было возбуждено уголовное дело, часть торговых точек и производственный цех закрыли по решению суда.