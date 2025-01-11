Прокуратура требует отправить экс-депутата Заксобрания Прикамья на 10 лет в колонию

Posted 11 января, 09:05
Published 11 января, 09:05
Modified 11 января, 09:05
Updated 11 января, 09:05
Гособвинение требует отправить бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина на 10 лет в исправительную колонию общего режима, сообщает РБК Пермь. Кроме того, предложено на девять лет лишить свободы его сына Егора Плюснина, на восемь лет — Юрия Рогожникова, сына объявленного в розыск экс-депутата Пермской городской думы Игоря Рогожникова.
В прокуратуре считают, что следствие доказало совершение вышеперечисленными людьми мошенничества с бюджетными средствами на сумму 300,1 млн рублей, а также легализации 37,9 млн рублей при строительстве многоквартирного дома для детей-сирот в Добрянке. В понедельник, 13 января, планируется, что подсудимые выступят с последним словом. Помимо реальных сроков, ожидается, что они возместят сумму причиненного ущерба в размере 300,1 млн рублей.
По версии ФСБ и СК России, в период с 2013 по ноябрь 2017 года, еще будучи депутатом, Виктор Плюснин руководил стройкой дома для детей-сирот на 400 квартир в Добрянке. Организованная им группа лиц злоупотребила служебным положением и обманула государственных и муниципальных чиновников, похитив 300,1 млн рублей из краевого бюджета. Кроме того, обвиняемые отмыли (легализовали) преступно приобретенные денежные средства в сумме 37,9 млн рублей. Все трое подсудимых и их защита настаивают на оправдании.