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Posted 11 января, 05:01

Published 11 января, 05:01

Modified 11 января, 05:01

Updated 11 января, 05:01

В Перми вечером 10 января рейсовый автобус №118 ушел в кювет

Рейсовый автобус улетел в кювет у Мотовилихинского пруда

11 января 2025, 05:01
Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь».

В Перми вечером 10 января рейсовый автобус №118 ушел в кювет

Сюжет
Дтп
Подробности аварии уточняются.

Вчера вечером, 10 января, недалеко от Мотовилихинского пруда произошло ДТП. Рейсовый автобус №118, следующий по маршруту «Пермь — Троица», упал в кювет. Очевидцы предполагают, что водитель пытался уйти от столкновения при подъеме, пишет Telegram-канал «ЧП Пермь».

Позже пермяки уточнили, что авария случилась чуть дальше остановки «Улица Марата», по направлению в сторону микрорайона Запруд. По словам анонима, пассажиров пересадили в автобус попутного рейса. О пострадавших в публикациях не сообщается. Корреспондент Properm.ru обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, ответ ожидается.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Автобус
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