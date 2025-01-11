Рейсовый автобус улетел в кювет у Мотовилихинского пруда

Позже пермяки уточнили, что авария случилась чуть дальше остановки «Улица Марата», по направлению в сторону микрорайона Запруд. По словам анонима, пассажиров пересадили в автобус попутного рейса. О пострадавших в публикациях не сообщается. Корреспондент Properm.ru обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, ответ ожидается.