Рейсовый автобус улетел в кювет у Мотовилихинского пруда

Posted 11 января, 05:01
Published 11 января, 05:01
Modified 11 января, 05:01
Updated 11 января, 05:01
Вчера вечером, 10 января, недалеко от Мотовилихинского пруда произошло ДТП. Рейсовый автобус №118, следующий по маршруту «Пермь — Троица», упал в кювет. Очевидцы предполагают, что водитель пытался уйти от столкновения при подъеме, пишет Telegram-канал «ЧП Пермь».
Позже пермяки уточнили, что авария случилась чуть дальше остановки «Улица Марата», по направлению в сторону микрорайона Запруд. По словам анонима, пассажиров пересадили в автобус попутного рейса. О пострадавших в публикациях не сообщается. Корреспондент Properm.ru обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, ответ ожидается.