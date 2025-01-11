Три купели откроют в Перми для крещенских купаний

Posted 11 января, 10:37
Published 11 января, 10:37
Modified 11 января, 10:37
Updated 11 января, 10:37
Ежегодно 19 января православные отмечают Крещение Господне. В этот день в Перми будут оборудованы три купели.
В ночь на 19 января в Свердловском районе можно будет окунуться на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря с 22:00 до 05:00. В Мотовилихинском районе организуют для пермяков две купели:
Рядом с местами для купания будут оборудованы места, где желающие смогут переодеться и согреться. У купелей организуют дежурство спасателей и медиков, информирует пресс-служба мэрии Перми. Власти просят жителей Перми окунаться в воду только в специально оборудованных местах. Выход на лед может быть опасен сейчас, так как в Прикамье продолжается теплая зима.
В прошлом году на Крещение искупалось около 1,5 тыс. человек в Перми. Никаких происшествий не произошло.