Три купели откроют в Перми для крещенских купаний

Рядом с местами для купания будут оборудованы места, где желающие смогут переодеться и согреться. У купелей организуют дежурство спасателей и медиков, информирует пресс-служба мэрии Перми. Власти просят жителей Перми окунаться в воду только в специально оборудованных местах. Выход на лед может быть опасен сейчас, так как в Прикамье продолжается теплая зима.