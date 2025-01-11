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Posted 11 января, 10:37

Published 11 января, 10:37

Modified 11 января, 10:37

Updated 11 января, 10:37

В Перми на Крещение Господне организуют три купели

Три купели откроют в Перми для крещенских купаний

11 января 2025, 10:37
Фото: 1MI.

В Перми на Крещение Господне организуют три купели

Сюжет
Праздник
Во избежание трагедии необходимо окунаться только в специально оборудованные купели.

Ежегодно 19 января православные отмечают Крещение Господне. В этот день в Перми будут оборудованы три купели.

В ночь на 19 января в Свердловском районе можно будет окунуться на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря с 22:00 до 05:00. В Мотовилихинском районе организуют для пермяков две купели:

  • около Богоявленского мужского монастыря Пермской епархии РПЦ, в Верхней Курье, с 22:00 до 06:00;
  • за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырем, на Мотовилихинском пруду, с 22:00 до 10:00.

Рядом с местами для купания будут оборудованы места, где желающие смогут переодеться и согреться. У купелей организуют дежурство спасателей и медиков, информирует пресс-служба мэрии Перми. Власти просят жителей Перми окунаться в воду только в специально оборудованных местах. Выход на лед может быть опасен сейчас, так как в Прикамье продолжается теплая зима.

В прошлом году на Крещение искупалось около 1,5 тыс. человек в Перми. Никаких происшествий не произошло.

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#Общество#Пермь#Праздник#Крещение#Крещение Господне#Купель
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