Дома в трех районах Перми могут временно остаться без воды из-за аварии

Posted 11 января, 05:35
Published 11 января, 05:35
Modified 11 января, 05:40
Updated 11 января, 05:40
Пермяки в трех районах могут остаться без воды в ближайшие минуты или часы. Причиной стала утечка на магистральном водоводе. Сейчас на ул. Беляева, 46 работают специалисты, устраняют последствия аварии.
Из-за проводимых работ наблюдается пониженное давление вплоть до полного отсутствия воды в Свердловском, Индустриальном и части Мотовилихинского района, предупреждают жителей в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье». В компании приносят извинения и обещают провести ремонт поврежденного водовода в максимально короткие сроки.
В начале недели в Ленинском районе произошел потоп, который длился два дня. В «Новогоре» пояснили, что данный участок не относится к сетям компании. После огласки на место выехали специалисты городских служб и устранили утечку, а также последствия случившегося.