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Posted 11 января, 05:35

Published 11 января, 05:35

Modified 11 января, 05:40

Updated 11 января, 05:40

В Перми в трех районах ожидаются отключения воды из-за аварии

Дома в трех районах Перми могут временно остаться без воды из-за аварии

11 января 2025, 05:35
Фото: ideogram.ai.

В Перми в трех районах ожидаются отключения воды из-за аварии

Сюжет
Коммунальный рай
Специалисты уже работают на месте утечки.

Пермяки в трех районах могут остаться без воды в ближайшие минуты или часы. Причиной стала утечка на магистральном водоводе. Сейчас на ул. Беляева, 46 работают специалисты, устраняют последствия аварии.

Из-за проводимых работ наблюдается пониженное давление вплоть до полного отсутствия воды в Свердловском, Индустриальном и части Мотовилихинского района, предупреждают жителей в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье». В компании приносят извинения и обещают провести ремонт поврежденного водовода в максимально короткие сроки.

В начале недели в Ленинском районе произошел потоп, который длился два дня. В «Новогоре» пояснили, что данный участок не относится к сетям компании. После огласки на место выехали специалисты городских служб и устранили утечку, а также последствия случившегося.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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