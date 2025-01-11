Ушел из жизни врач-психиатр бригады Пермской станции СМП Владислав Лобашов

Posted 11 января, 07:07
Published 11 января, 07:07
Modified 11 января, 07:07
Updated 11 января, 07:07
Скончался врач-психиатр выездной бригады Пермской станции скорой медицинской помощи Владислав Лобашов. Печальное известие сообщили в группе учреждения «ВКонтакте» вчера, 10 января.
Владислав Дмитриевич родился 17 декабря 1945 года. В 1972 году окончил Пермский государственный медицинский институт, а спустя год — интернатуру по специальности «психиатрия». С 2001 по 2009 годы работал главным врачом Пермской городской психиатрической больницы. Затем на протяжении четырех лет Владислав Лобашов заведовал структурным подразделением психиатрического стационара в деревне Байболовка.
На Пермской станции СМП в составе выездной психиатрической бригады мужчина работал с 2007 года — сначала на условиях внешнего совместительства, а с 2013 года — на основной должности. Коллектив учреждения выражает соболезнования близким покойного.