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Posted 11 января, 07:07

Published 11 января, 07:07

Modified 11 января, 07:07

Updated 11 января, 07:07

В возрасте 79 лет скончался врач-психиатр бригады Пермской станции СМП

Ушел из жизни врач-психиатр бригады Пермской станции СМП Владислав Лобашов

11 января 2025, 07:07
Фото: 1MI; Пермская станция скорой медицинской помощи.

В возрасте 79 лет скончался врач-психиатр бригады Пермской станции СМП

Сюжет
Медицина в Прикамье
Мужчина был главврачом городской психиатрической больницы в 2001–2009 годах.

Скончался врач-психиатр выездной бригады Пермской станции скорой медицинской помощи Владислав Лобашов. Печальное известие сообщили в группе учреждения «ВКонтакте» вчера, 10 января.

Владислав Дмитриевич родился 17 декабря 1945 года. В 1972 году окончил Пермский государственный медицинский институт, а спустя год — интернатуру по специальности «психиатрия». С 2001 по 2009 годы работал главным врачом Пермской городской психиатрической больницы. Затем на протяжении четырех лет Владислав Лобашов заведовал структурным подразделением психиатрического стационара в деревне Байболовка.

На Пермской станции СМП в составе выездной психиатрической бригады мужчина работал с 2007 года — сначала на условиях внешнего совместительства, а с 2013 года — на основной должности. Коллектив учреждения выражает соболезнования близким покойного.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Скорая помощь#Утрата
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