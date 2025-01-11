В декабре на СВО погиб сержант из Гайнского округа

Posted 11 января, 11:16
Published 11 января, 11:16
Modified 11 января, 11:16
Updated 11 января, 11:16
На СВО погиб 41-летний сержант Денис Добренко, родившийся в поселке Верхний Будым Гайнского муниципального округа. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила глава администрации муниципалитета Елизавета Шалгинских.
Добренко родился 25 сентября 1983 года, он служил наводчиком мотострелкового отделения. Сержант погиб 19 декабря прошлого года во время выполнения своих обязанностей. Прощальная панихида состоится завтра, 12 января, в доме культуры поселка Верхний Будым в 13:30.
СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор. В ходе боевых действий погибают контрактники из разных регионов России. О погибших сообщают, как правило, местные власти или их близкие и родные. Данных об общем числе погибших со стороны России нет.