В Перми в новогодние праздники зарегистрировали 180 ДТП

Основными причинами инцидентов в текущем году стали несоответствие скорости движения дорожным условиям и нежелание водителей уступать дорогу пешеходам на переходах. По статистике, в прошлом году в новогодние выходные было немного больше аварий на дорогах, говорит Яцук. За выходные было зарегистрировано 15 ДТП с пострадавшими, кроме того, два человека погибли, 16 получили травмы, в том числе четверо детей.