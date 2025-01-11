В Перми в новогодние праздники зарегистрировали 180 ДТП

Posted 11 января, 04:35
Published 11 января, 04:35
Modified 11 января, 04:35
Updated 11 января, 04:35
В минувшие новогодние выходные, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года в Перми зарегистрировано 180 ДТП. В 12 из них 22 человека получили различные травмы, в том числе трое детей. Об этом изданию «РБК Пермь» сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Перми Владимир Яцук.
Основными причинами инцидентов в текущем году стали несоответствие скорости движения дорожным условиям и нежелание водителей уступать дорогу пешеходам на переходах. По статистике, в прошлом году в новогодние выходные было немного больше аварий на дорогах, говорит Яцук. За выходные было зарегистрировано 15 ДТП с пострадавшими, кроме того, два человека погибли, 16 получили травмы, в том числе четверо детей.