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Posted 11 января, 04:35

Published 11 января, 04:35

Modified 11 января, 04:35

Updated 11 января, 04:35

В Перми с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года зарегистрировали 180 ДТП

В Перми в новогодние праздники зарегистрировали 180 ДТП

11 января 2025, 04:35
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года зарегистрировали 180 ДТП

Сюжет
Дтп
По сравнению с прошлым годом, число аварий стало меньше.

В минувшие новогодние выходные, с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года в Перми зарегистрировано 180 ДТП. В 12 из них 22 человека получили различные травмы, в том числе трое детей. Об этом изданию «РБК Пермь» сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по Перми Владимир Яцук.

Основными причинами инцидентов в текущем году стали несоответствие скорости движения дорожным условиям и нежелание водителей уступать дорогу пешеходам на переходах. По статистике, в прошлом году в новогодние выходные было немного больше аварий на дорогах, говорит Яцук. За выходные было зарегистрировано 15 ДТП с пострадавшими, кроме того, два человека погибли, 16 получили травмы, в том числе четверо детей.

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