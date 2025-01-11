Суд отправил под домашний арест на два месяца владелицу пермских пекарен «Хлебница»

Как ранее было установлено, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в «удмуртской» сети «Хлебница» производили, хранили и продавали готовую еду, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья людей. В результате покупатели салатов и выпечки отравились. Роспотребнадзор еще 6 января начал эпидрасследование, у потерпевших были выявлены сальмонеллез и энтерит.