Суд отправил под домашний арест на два месяца владелицу пермских пекарен «Хлебница»

Posted 11 января, 13:30
Published 11 января, 13:30
Modified 11 января, 13:42
Updated 11 января, 13:42
Судья Свердловского районного суда сегодня, 11 января, рассмотрела ходатайство следствия СУ СК России по Пермскому краю об аресте в СИЗО предпринимательницы Юлии Гагариной и исполнительному директору сети «Хлебница» Ксении Троицкой. Их задержали накануне вечером и предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Женщин доставили в суд ближе к 11 часам утра.
Защита Гагариной и Троицкой выступала против ареста в СИЗО возражала, передаёт журналист Properm.ru из суда. Суть ходатайств адвокаты не комментировали. Журналисты на рассмотрение ходатайств допущены не были, процесс проходил в закрытом режиме.
Первыми рассмотрели материалы в отношении Юлии Гагариной. СМИ и слушатели были допущены в зал только на оглашение решения. Материалы рассматривались несколько часов. Владелицу «Хлебниц» судья отправила под домашний арест до 9 марта.
Спустя шесть часов суд приступил к рассмотрению аналогичного ходатайства следствия в отношении Ксении Троицкой. Ее также оставили под домашним арестом до 9 марта.
Как ранее было установлено, с 26 декабря 2024 года по 8 января 2025 года в «удмуртской» сети «Хлебница» производили, хранили и продавали готовую еду, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья людей. В результате покупатели салатов и выпечки отравились. Роспотребнадзор еще 6 января начал эпидрасследование, у потерпевших были выявлены сальмонеллез и энтерит.
9 января в СУ СКР было возбуждено уголовное дело по фактам оказания небезопасных услуг в сети «Хлебница», принадлежащей ИП Юлии Гагариной. Из открытых данных известно, что в Перми работает не менее 36 точек продаж сети, в Свердловском районе располагается производственный цех. В результате Свердловской, Индустриальный и Дзержинский суды приостановили деятельность цеха и четырех пекарен на срок от 30 до 90 суток.
ИП Юлии Гагариной было зарегистрировано в июле 2022 года. Всего, судя по открытым данным, в сеть входит 36 точек продажи выпечки и готовой еды. Первое предостережение сети было вынесено Роспотребнадзором в марте 2023 года, в документах проверки говорится о несоответствии продукции органолептическим показателям. Второе предостережение из-за некачественной продукции эпидемиологи вынесли Гагариной в августе 2023 года. В августе 2024 года Роспотребнадзор вновь вынес сети предостережение — из-за немаркированного клюквенного морса.