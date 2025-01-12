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Posted 12 января, 13:02

Published 12 января, 13:02

Modified 12 января, 13:32

Updated 12 января, 13:32

Бывший замначальника колонии в Чусовом обжалует приговор

Бывший замначальника колонии в Чусовом обжалует приговор

12 января 2025, 13:02
Фото: 1MI.
Бывшего замначальника ИК-37 Андрея Шварева приговорили к 12 годам колонии строгого режима и лишили звания подполковника.

Защита бывшего руководителя ИК-37 в Чусовом Андрея Шварева пытается обжаловать вынесенный ему в конце декабря приговор, информация опубликована в картотеке дел суда. Экс-сотрудник ФСИН 19 декабря был приговорен к 12 годам колонии строгого режима и 5,5 млн рублей штрафа. Также суд лишил его звания «подполковник внутренней службы». Жалоба поступила в суд 10 января.

Адвокат Шварева Иван Хозяйкин подтвердил журналисту Properm.ru, что в конце прошлого года он подал апелляцию на судебное решение. Подробности защитник не комментирует: родные осужденного против публичного обсуждения истории.

По информации журналиста Properm.ru, бывший сотрудник ФСИН полностью не согласен с приговором. Он не признавал себя виновным ни во время следствия, ни в суде.

Как ранее сообщалось, Шварева весной прошлого года задержали в Донецке и этапировали в Пермь. На фоне расследования дела о взятках в колонии от уволился из ИК-37 и заключил контракт с отдельным формированием «Каскад» внутренних войск ДНР. Сотрудник ФСИН якобы намеревался заключить контракт с Минобороны РФ, но не успел — был задержан. Следствие возражало против возвращения Шварева в зону СВО и после его этапирования в Пермь.

Шварева обвиняют в двух эпизодах получения взяток и превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 290, ч.1 ст. 286, ч.5 п. в ст. 290 УК РФ). В общей сложности следствие инкриминирует экс-сотруднику колонии получение от осужденных не менее 500 тыс. рублей и дорогостоящих часов Tissot от жены одного из заключенных. Уголовное дело по фактам преступлений в ИК-37 было возбуждено после обращения в Генпрокуратуру РФ отбывающего там наказание за убийство и покушение на убийство с проникновением в жилище Руслана Алиева. Сейчас завершается расследование дела в отношении экс-руководителя Щварева, Ильи Асламова.

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#Происшествия#Общество#Суд#Сво
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