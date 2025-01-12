Директор «Камастройсервис» не смог стать кредитором экс-депутата заксобрания Прикамья

В октябре прошлого года суд отказал фирме Плюсниных «Фабрика окон» в признании незаконным мирового соглашения по займу ИП Светланы Хакимовой, задолженность перед которой 56 млн рублей. На сегодня среди кредиторов Плюсниных кроме банков в большинстве — связанные с ними юридические и физические лица. Однако финуправляющий и суд не нашли в действиях супругов признаков преднамеренного банкротства.