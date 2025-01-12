Директор «Камастройсервис» не смог стать кредитором экс-депутата заксобрания Прикамья

Posted 12 января, 08:14
Published 12 января, 08:14
Modified 12 января, 08:16
Updated 12 января, 08:16
Гендиректору и соучредителю строительной компании «Камастройсервис» Александру Глевичу было отказано во вступлении в реестр кредиторов супругов Виктора и Ларисы Плюсниных, следует из опубликованного определения арбитражного суда Пермского края. Глевич пытался по делу о их банкротстве взыскать 8,6 млн рублей.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, указано в решении. Определение суда было вынесено 10 января 2025 года.
В конце декабря прошлого года суд удовлетворил ходатайства финансового управляющего Плюсниных Дениса Турова о розыске у супругов Плюсниных зарегистрированного на них оружия.
В октябре прошлого года суд отказал фирме Плюсниных «Фабрика окон» в признании незаконным мирового соглашения по займу ИП Светланы Хакимовой, задолженность перед которой 56 млн рублей. На сегодня среди кредиторов Плюсниных кроме банков в большинстве — связанные с ними юридические и физические лица. Однако финуправляющий и суд не нашли в действиях супругов признаков преднамеренного банкротства.
Участники дела о банкротстве уже дважды заявляли ходатайства в суд общей юрисдикции о необходимости снять арест с имущества Плюсниных. Оно было арестовано в рамках рассмотрения в суде уголовного дела. где фигурантами являются Виктор Плюснин и его сын Егор.
Завтра, 13 января, Плюснины выступят в суде с последним словом. Гособвинение требует отправить бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина на 10 лет в исправительную колонию общего режима, сообщает РБК Пермь. Кроме того, предложено на девять лет лишить свободы его сына Егора Плюснина, на восемь лет — Юрия Рогожникова, сына объявленного в розыск экс-депутата Пермской городской думы Игоря Рогожникова.
В прокуратуре считают, что следствие доказало совершение вышеперечисленными людьми мошенничества с бюджетными средствами на сумму 300,1 млн рублей, а также легализации 37,9 млн рублей при строительстве многоквартирного дома для детей-сирот в Добрянке. Помимо реальных сроков, ожидается, что они возместят сумму причиненного ущерба в размере 300,1 млн рублей.