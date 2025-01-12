properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 08:14

Published 12 января, 08:14

Modified 12 января, 08:16

Updated 12 января, 08:16

Директор «Камастройсервис» не смог стать кредитором экс-депутата заксобрания Прикамья

Директор «Камастройсервис» не смог стать кредитором экс-депутата заксобрания Прикамья

12 января 2025, 08:14
Фото: properm.ru.
Завтра в Добрянском городском суде бывший депутат Виктор Плюснин выступит с последним словом по делу о хищении бюджетных денег.

Гендиректору и соучредителю строительной компании «Камастройсервис» Александру Глевичу было отказано во вступлении в реестр кредиторов супругов Виктора и Ларисы Плюсниных, следует из опубликованного определения арбитражного суда Пермского края. Глевич пытался по делу о их банкротстве взыскать 8,6 млн рублей.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, указано в решении. Определение суда было вынесено 10 января 2025 года.

В конце декабря прошлого года суд удовлетворил ходатайства финансового управляющего Плюсниных Дениса Турова о розыске у супругов Плюсниных зарегистрированного на них оружия.

В октябре прошлого года суд отказал фирме Плюсниных «Фабрика окон» в признании незаконным мирового соглашения по займу ИП Светланы Хакимовой, задолженность перед которой 56 млн рублей. На сегодня среди кредиторов Плюсниных кроме банков в большинстве — связанные с ними юридические и физические лица. Однако финуправляющий и суд не нашли в действиях супругов признаков преднамеренного банкротства.

Участники дела о банкротстве уже дважды заявляли ходатайства в суд общей юрисдикции о необходимости снять арест с имущества Плюсниных. Оно было арестовано в рамках рассмотрения в суде уголовного дела. где фигурантами являются Виктор Плюснин и его сын Егор.

Завтра, 13 января, Плюснины выступят в суде с последним словом. Гособвинение требует отправить бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина на 10 лет в исправительную колонию общего режима, сообщает РБК Пермь. Кроме того, предложено на девять лет лишить свободы его сына Егора Плюснина, на восемь лет — Юрия Рогожникова, сына объявленного в розыск экс-депутата Пермской городской думы Игоря Рогожникова.

В прокуратуре считают, что следствие доказало совершение вышеперечисленными людьми мошенничества с бюджетными средствами на сумму 300,1 млн рублей, а также легализации 37,9 млн рублей при строительстве многоквартирного дома для детей-сирот в Добрянке. Помимо реальных сроков, ожидается, что они возместят сумму причиненного ущерба в размере 300,1 млн рублей.

Прокуратура требует отправить экс-депутата Заксобрания Прикамья на 10 лет в колонию
Узнать подробнее
#Общество#Суд#Коррупционеры#Коррупция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика