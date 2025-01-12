Евангелисты-пятидесятники продолжают попытки уйти от оплаты миллионов в бюджет Перми

Posted 12 января, 12:45
Published 12 января, 12:45
Modified 12 января, 12:47
Updated 12 января, 12:47
Арбитражный суд Уральского округа принял к рассмотрению кассационную жалобу Централизованной религиозной организации Пермское Епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников («Новый завет») на решения по иску мэрии Перми. Решение вынесено 10 января, жалоба поступила в кассационную инстанцию в конце прошлого года.
Кассационную жалобу рассмотрят 11 февраля.
В ноябре Семнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение первой инстанции, по которому в пользу Департамента земельных отношений администрации Перми была взыскана задолженность в сумме 10,4 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 3,5 млн рублей с продолжением начисления начиная с 24 мая 2024 года до момента фактической уплаты суммы задолженности, а также расходы по экспертизе в сумме 43,2 тыс. рублей.
Речь идет об уплате аренды за пользование земельным участком под ДК им. Ленина с 2018 по 2024 год. Споры вокруг этого участка идут с 2022 года. Дело рассматривается судами во второй раз.
В конце прошлого года власти заявили о достигнутой с евангелистами договоренности о выкупе здания ДК. В бюджете Перми на 2025 год заложены средства на выкуп в городскую собственность дворца культуры имени Ленина, на эти цели предусмотрено 260 млн рублей.
Тема выкупа ДК им. Ленина у христиан-евангелистов поднимается уже не первый десяток лет. Два года назад этот вопрос обсуждался городскими властями, но из-за высокой цены сделка не состоялась. Параллельно городские власти несколько лет вели спор с «Новым заветом» об оплате аренды земельного участка, на котором располагается ДК им. Ленина. Сам дворец в начале 2000х пермские евангелисты приобрели у Мотовилихинских заводов за 50 млн рублей. В 2024 году появилась неофициальная информация, что христиане просят у властей за выкуп здания дворца в десять раз больше.