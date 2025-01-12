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Posted 12 января, 05:49

Published 12 января, 05:49

Modified 12 января, 05:52

Updated 12 января, 05:52

Огненный поединок или в Перми прошел фестиваль «Крещенские огни». Много красивых фото

Огненный поединок или в Перми прошел фестиваль «Крещенские огни». Много красивых фото

12 января 2025, 05:49
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru. properm.ru.
«Крещенские огни» — часть большого фестиваля «Сочельник».

Накануне вечером в сквере у дома народного творчества «Губерния» собрались любители и профессионалы файер-шоу. 11 января в Перми прошел ежегодный конкурс артистов огненного жанра «Крещенские огни» (0+).

Фото: Виктор Михалев для Properm.ru. properm.ru

«Крещенские огни» — часть большого зимнего фестиваля «Сочельник». Сюда традиционно приходит множество зрителей.

Фото: properm.ru

Поединок в рамках конкурса прошел между пермской файер-командой «Игры пламени» и коллективом из Удмуртии Outline. Было жарко.

Фото: Виктор Михалев для Properm.ru. properm.ru
#Общество#Пермь#Фестиваль#Шоу
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