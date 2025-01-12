Огненный поединок или в Перми прошел фестиваль «Крещенские огни». Много красивых фото

Posted 12 января, 05:49
Published 12 января, 05:49
Modified 12 января, 05:52
Updated 12 января, 05:52
Накануне вечером в сквере у дома народного творчества «Губерния» собрались любители и профессионалы файер-шоу. 11 января в Перми прошел ежегодный конкурс артистов огненного жанра «Крещенские огни» (0+).
«Крещенские огни» — часть большого зимнего фестиваля «Сочельник». Сюда традиционно приходит множество зрителей.
Поединок в рамках конкурса прошел между пермской файер-командой «Игры пламени» и коллективом из Удмуртии Outline. Было жарко.